Pílula anticoncepcional engorda? Especialista explica

Entenda qual a relação anticoncepcional com o ganho de peso e outros efeitos colaterais

É muito comum mulheres ouvirem a seguinte história: comecei a usar anticoncepcional oral e ganhei peso. Mas será que os anticoncepcionais aumentam mesmo o peso?

Anticoncepcionais orais combinados são feitos de estrógeno e progesterona. Contudo, a composição dos anticoncepcionais pode variar bastante, desde doses mais altas até doses mais baixas, e também depende das características de cada progesterona que está no comprimido.

Ao olhar com calma vários anticoncepcionais é possível notar que as progesteronas que compõem estes anticoncepcionais têm nomes diferentes. Isso porque cada progesterona tem uma característica especial. Algumas agem anulando os efeitos indesejados de excesso de hormônios masculinos no organismo (acne e pêlos). Outras tem ação diurética, como a drospirenona, por exemplo, justamente para tentar evitar os inchaços.

Sabemos que a progesterona é um hormônio que tende a levar ao aumento do apetite e à retenção de líquido. Porém, se o anticoncepcional for escolhido pensando na tendência de cada mulher, com a dose certa e o tipo de progesterona certa, esses efeitos provavelmente não serão vistos. O que se percebe algumas vezes – a depender do tipo de anticoncepcional utilizado – é a retenção de líquido associada à progesterona, mas não um efetivo aumento de peso por excesso de gordura. Nesse caso, vale conversar com o médico para que seja feita a troca para um que a mulher se adapte melhor.

Apesar de termos diversas opções, doses e marcas, a ideia de ganho de peso ainda é difundida até entre profissionais do meio médico. Por esse motivo, pesquisadores do mundo inteiro analisam a relação entre a pílula anticoncepcional e seus efeitos colaterais.

Veja mais no Minha Vida