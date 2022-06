Clécio Luís recebe o Título Honorífico “Cidade de Macapá”

A Câmara Municipal de Macapá, entregou em reunião memorável, na manhã desta sexta-feira, 24, na sala dos vereadores, o Título Honorífico Cidade de Macapá ao ex-prefeito Clécio Luís, de indicação do vereador Claudiomar Rosa.

Esta honraria se deve ao reconhecimento ao inestimável trabalho de quem contribuiu e ainda contribui com o desenvolvimento do município de Macapá. Gerando serviços que fomentam a cidade e elevam a sua estrutura, tornando assim um município próspero, acessível e com qualidade de vida.

O nome de Clécio Luís foi apresentado pelo vereador Claudiomar Rosa e aprovado por unanimidade durante sessão extraordinária da casa de lei. Clécio é a primeira personalidade política a receber esta homenagem.

O ex-prefeito não escondeu a satisfação e a emoção pelo reconhecimento do seu trabalho como servidor público, secretário, vereador e prefeito por dois mandatos, tendo em vista todos os desafios enfrentados durante sua gestão no executivo municipal.

“Nos oito anos como gestor público municipal, enfrentamos crises econômicas no Brasil e no mundo, reduzimos nossos salários e dos secretários para garantir o pagamento do salário integral dos servidores municipais e enfrentamos a maior crise sanitária na história da humanidade. Esses e outros desafios, sempre foram encarados com responsabilidade e comprometimento de todos da gestão, por isso, é com muita emoção que recebo esta honraria e agradeço ao Presidente Marcelo Dias e ao meu amigo vereador Claudiomar Rosa”, declarou Clécio Luís.

Para o presidente da CMM, vereador Marcelo Dias, “é uma honra fazer esta homenagem ao ex-prefeito Clécio Luís, entregando a Medalha Cidade de Macapá, justamente pela dedicação e trabalhos relevantes que prestou durante sua gestão como prefeito da cidade de Macapá”.

Claudiomar Rosa, autor da indicação da medalha falou sobre o momento de felicidade em homenagear em vida as pessoas importantes para nossa cidade.

“Fico muito feliz de fazer uma justa homenagem a um grande amigo, que também é um grande macapaense, um homem que se dedicou muito desde muito jovem a cultura, a educação e que depois se tornou um ótimo vereador e um dos melhores prefeitos que Macapá já teve” finalizou Claudiomar.

O projeto de lei que cria o título honorífico “Cidade de Macapá”, é de autoria do presidente da CMM, vereador Marcelo Dias, sendo entregue somente uma vez no ano, com indicação única por cada vereador da casa.



Assessoria de Comunicação

Vereador Claudiomar Rosa

