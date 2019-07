Feira Mulheres que Fazem comercializa produtos a preços populares

Aproximadamente 116 expositoras comercializam no Macapá Verão produtos feitos com feltro, crochê, madeira, garrafas PET, brechó, bijuterias, acessórios, entre outros. Os preços variam entre R$ 2,00 e R$ 50,00. As compras também podem ser pagas com cartões de débito e crédito. As empreendedoras são atendidas pelo projeto Feira Colaborativa Mulheres que Fazem, idealizada pela Prefeitura de Macapá há dois anos.

“No primeiro domingo, o movimento foi muito bom, e hoje estamos na expectativa de ser melhor, principalmente no horário da tarde”, destacou a empreendedora Firmina Rodrigues. “Nosso objetivo é garantir uma renda extra, sem esquecer da nossa cultura. Quem vive o Marabaixo e a cultura negra sabe que é muito rica e bonita”, disse a artesã Maria Odaléia dos Santos.

Na Fazendinha, a feira ocorrerá todos os domingos e quintas-feiras do Macapá Verão.

Cliver Campos

Fotos Gabriel Flores

Curtir isso: Curtir Carregando...