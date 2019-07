Macapá Verão 2019: famílias buscam lazer e diversão no Curiaú

A programação do Macapá Verão 2019 deste domingo, 14, aconteceu também no balneário do Curiaú. Os veranistas que foram em busca de lazer e diversão puderam prestigiar a apresentação da cantora de brega Rosa Amaral. O Macapá Verão reúne diversos públicos e, certamente, o perfil familiar é o mais comum.

O estudante Jefferson Costa, 21 anos, conta que gostou da experiência com o espaço, e ficou surpreso com a organização. Foi a primeira vez que ele e a mãe foram ao balneário. “Estou achando muito bom, tudo bem organizado, excelente para passar o dia de lazer e trazer a família”, comentou.

A prefeitura fez reparos no deque e serviço de tapa-buraco. Para garantir a segurança dos veranistas, uma guarnição da Guarda Civil Municipal trabalhava no balneário, assim como também agentes da Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac), que operavam na fiscalização do local. E para resguardar os banhistas, os salva-vidas do Corpo de Bombeiros Militar atuavam no espaço.

Durante toda a programação, foram feitas orientações para o condicionamento correto do lixo para não poluir o balneário, que é Área de Proteção Ambiental. E para manter o local, os vermelhinhos fizeram a limpeza do ambiente. Agentes de saúde do Município distribuiriam preservativos aos banhistas com orientações preventivas.

A programação do Macapá Verão no balneário do Curiaú continuará no próximo domingo, 21.

Sávio Almeida

