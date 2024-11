Diversão em família: como criar um minicampo de futebol em casa?

Você adora reunir pessoas queridas para jogar futebol e se divertir? Saiba como fazer isso em casa, criando um minicampo de futebol

Quem gosta de acompanhar ou jogar futebol sabe que não há nada mais gostoso do que reunir pessoas queridas para brincar em uma partida. Mas, às vezes, a dificuldade de encontrar espaços para praticar dificulta isso.

Quem mora em uma residência espaçosa pode inovar e construir um minicampo de futebol em casa para brincar bastante com crianças e adolescentes de todas as idades. Se não há grama onde você mora, vale investir em grama artificial para essa área. Confira o passo a passo para montar um minicampo de futebol e se divertir com toda a família.

Escolha do local

O primeiro passo é escolher o lugar onde ficará o minicampo de futebol. O campo pode variar de acordo com o tamanho disponível, mas o recomendado é, se houver essa possibilidade, deixar uma área de 10×15 metros para partidas pequenas.

O espaço escolhido também deve ser plano e não ter buracos ou desníveis consideráveis. Se essa for a condição do terreno ao redor da sua casa, pode ser necessário nivelá-lo. Também é essencial que o local não possua obstáculos como árvores, postes, objetos perigosos, entre outros exemplos.

Preparação do solo

Depois de escolher o terreno em que o minicampo será instalado, você vai precisar preparar o solo. Primeiro, é preciso definir se há condições do campo usar a grama natural.

Se ela estiver em más condições ou estiver espaçada (com falta de grama em diferentes pontos do espaço escolhido), é melhor comprar uma boa grama artificial, pois, além de ser mais prática para esses espaços e garantir uma área uniforme, ela exige menos manutenção.

Marcação do campo

A próxima etapa é fazer as marcações no campo. Comece delimitando as fronteiras do campo, o que pode ser feito com tinta específica para grama sintética. Você também pode demarcar as linhas manualmente ou usando moldes.

Além das linhas do campo, é preciso desenhar as linhas de meio de campo, linhas de fundo e marcar onde ficará o gol. Para minicampos, o gol pode ter tamanhos em torno de dois metros de largura, mas é importante ajustar essa medida de acordo com a área total do campo.

Instalação de gol e outros equipamentos

Depois de marcar as linhas no campo, está na hora de instalar o gol e outros equipamentos. O mais comum é comprar gols portáteis, já que eles são fáceis de instalar e remover. Se essa não for uma opção viável, é possível construir um com canos de PVC ou madeira.

É interessante inserir uma rede de proteção ao redor do minicampo de futebol, especialmente se ele está próximo de vidraças ou outras áreas frágeis. Também é importante inserir iluminação, especialmente se a ideia é jogar futebol mais no fim da tarde ou início da noite.

Vale instalar refletores ou lâmpadas ao redor do campo, garantindo, assim, mais comodidade para o jogo, além de segurança para todos. Por fim, não se esqueça de deixar uma área reservada para assento e descanso de quem jogar. Para isso, basta inserir bancos ou cadeiras para os jogadores descansarem.

Existem também alguns acessórios importantes como bolas (adequadas para o tamanho do campo e disposição dos jogadores), além de coletes, que ajudam a diferenciar as equipes. Por fim, se quiserem fazer um bom aquecimento antes de começar a partida, é preciso ter cones de treinamento, que ajudam a criar circuitos para treinar habilidades específicas (passes, chutes, armação de jogadas etc).

Montar um minicampo de futebol pode parecer algo difícil, mas é possível fazer isso no terreno da sua casa. Escolha uma área com boas condições para montar essa estrutura e verifique se o ambiente ao redor é seguro e não traz riscos de acidentes. Para demarcar linhas do campo e preparar o terreno, é fundamental utilizar ferramentas adequadas, garantindo um ótimo espaço de diversão a todos.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...