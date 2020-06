Decreto Municipal autoriza retorno de circulação de 100% da frota de ônibus em Macapá

O prefeito de Macapá, Clécio Luís, assinou nesta segunda-feira, 15, o Decreto Municipal n° 2.242/2020, que autoriza o retorno da circulação de ônibus com 100% da frota do transporte coletivo. O decreto tem início a partir da data de publicação, 15 de junho de 2020.

Com a assinatura do novo documento, ocorre a revogação dos incisos de I a VI do Artigo 3° do Decreto n° 1.705/2020 e do Decreto n° 1.713/2020 por completo. Desta maneira, a Prefeitura de Macapá autoriza a circulação de 100% da frota.

“Nesse momento, é necessário aumentar a circulação do transporte público na capital, já que iniciaremos nesta terça-feira [16] a retomada gradual das atividades econômicas. Logo, teremos mais pessoas circulando pela cidade. Isso aumentará a proteção com as pessoas, pois, com uma frota normal, teremos ônibus menos lotados e maior espaçamento entre os passageiros”, explicou o prefeito de Macapá, Clécio Luís.

Segundo o diretor de Transportes da CTMac, Edson Alves, todas as empresas de ônibus e o Sindicato das Empresas de Transportes e Passageiros no Estado do Amapá estão sendo notificadas sobre o decreto. “A CTMac está notificando as empresas e o sindicato para que todos possam ter conhecimento da revogação dos decretos 1.705 e 1.713, e retornarem a operar com a frota de 100%”, pontuou Edson.

Em 20 de março de 2020, com o Decreto n° 1.705/2020, ocorreu a diminuição em 30% da frota de ônibus devido à dinâmica de combate ao Coronavírus, para que não ocorressem aglomerações dentro dos transportes públicos de Macapá.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Clauriana Costa

Assessora de comunicação

Fotos: Cleito Souza

