Pesquisadora da Embrapa apresenta estudo no III Fórum de Estudos em Bioprospecção e Estresse Oxidativo  

A pesquisadora Valeria Saldanha Bezerra, do Núcleo de Pesquisas em Conservação e Uso dos Recursos da Biodiversidade da Embrapa Amapá, é uma das palestrantes do IIl Fórum do Grupo de Estudos em Bioprospecção e Estresse Oxidativo: Educação, Ciências, Tecnologias e Saúde, vinculado à Universidade do Estado do Amapá (Ueap). O evento é gratuito. Foi realizado nessa última quinta-feira, 27/7, no Auditório do Campus Graziela, no centro de Macapá.

Este Fórum tem como público-alvo profissionais e acadêmicos desta área do conhecimento, e aberto também a interessados em geral. De acordo com os organizadores, o objetivo principal é compartilhar e discutir dados e informações de trabalhos científicos desenvolvidos pelo BeOxi,um grupo de estudos comprometido com a ciência, ética e inovação na área de bioprospecção e estresse oxidativo.

Os encontros serão periódicos. Nesse terceiro encontro, a pesquisadora Valeria Bezerra vai abordar suas experiências por meio do trabalho intitulado “Açaí Seguro Frente à Tecnologia”. A pesquisa explica que apresentará estudos e pesquisas realizados para alcançar a tecnologia do açaí seguro para batedeiras artesanais da região amazônica. O choque térmico nos frutos de açaí é um método eficiente para inativar microorganismos causadores de diversas doenças, incluindo a doença de Chagas.

A prática recomendada pela Embrapa Amapá consiste em mergulhar os frutos de açaí na água aquecida à temperatura entre 80°C a 90°C durante dez segundos. Logo depois, os frutos devem ser resfriados em outro tanque com água com temperatura ambiente, por dois minutos. “Com esse procedimento e as demais etapas das boas práticas, vários agentes causadores de doenças são eliminados”, destaca a pesquisadora Valeria Bezerra, responsável técnica pela Vitrine do Açaí Seguro da Embrapa Amapá.

A programação consta também de apresentação da mestranda e Engenheira Química-Naikita Silva, com apresentação sobre as “Avaliação da Estabilidade Oxidativa de Aditivos a Base de Extratos de Plantas Amazônicas: Aplicação em Queijo Regional”.



—

Dulcivânia Freitas, Jornalista DRT/PB 1063-96

Núcleo de Comunicação OrganizacionalEmbrapa Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...