Inscrições do Prouni 2019 começam hoje (31)

Este é o ano com maior oferta de vagas

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) começam hoje (31) – o prazo segue até o dia 03 de fevereiro. O Prouni oferece bolsas de estudo de 50% ou de 100% em instituições privadas de ensino superior. O programa é voltado àqueles que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018, alcançaram no mínimo 450 pontos e tiraram nota superior a zero na redação.

Além disso, é necessário ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou da rede particular, na condição de bolsista integral da própria escola; ser pessoa com deficiência; ou ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrante de quadro de pessoal permanente de instituição pública e concorrer a bolsas exclusivamente nos cursos de licenciatura. Neste último caso, não é necessário comprovar renda.

No caso das bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. Já para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

Programa

Só nesta edição, serão ofertadas mais de 234 mil bolsas – 116.813 integrais e 127.075 parciais – distribuídas em mais de 1.239 mil instituições. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), esta é a maior oferta de vagas da história do programa.

Os bolsistas parciais do Prouni também podem adotar o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para custear a outra metade da mensalidade. As inscrições no Fies 2019 estarão abertas no período entre 07 e 14 de fevereiro.

Calendário Prouni

A inscrição no Prouni 2019 deve ser realizada no site do programa usando o login cadastrado no Enem. Podem ser inscritas até duas opções de vagas no sistema, incluindo a modalidade de concorrência, o local de oferta e o turno desejado. O resultado será divulgado em duas chamadas sucessivas, em 06 e 20 de fevereiro, respectivamente, e poderá ser consultado também nas instituições de ensino.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil