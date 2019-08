Prefeitura de Macapá empossa novos professores do concurso da Educação

Fortalecer a educação. Foi com essa proposta que o prefeito Clécio Luís empossou na noite de quinta-feira, 1º de agosto, mais 24 professores oriundos da 4ª chamada do concurso da Educação, realizado em 2018 na capital. A solenidade ocorreu no Palácio Laurindo dos Santos Banha, na Prefeitura de Macapá.

Em seu pronunciamento, o prefeito ressaltou o momento para a administração do Município, destacando seu compromisso na realização de concursos. Clécio lembrou que se passaram 14 anos sem que a prefeitura realizasse concursos para a contratação de pessoal para o quadro efetivo, frisando o empenho na construção de uma melhor educação municipal gratuita e de qualidade.

“Teremos um grande encontro entre os servidores efetivos antigos e vocês, que tomam posse hoje, o que é um marco para a Educação municipal. Temos um quadro de profissionais maravilhosos e a gente sente a diferença disso lá na ponta, na sala de aula. Realizamos o concurso, no entanto, uma de nossas prioridades é manter o salário em dia. Além disso, todos nós, que somos servidores públicos, temos que oferecer um trabalho de excelência. Conto com vocês para levar o melhor à sala de aula”, enfatizou o prefeito.

Os novos servidores públicos municipais pegarão sua carta de apresentação nesta sexta-feira, 2, na Secretaria Municipal de Educação (Semed), e se apresentarão na segunda, 5, para atuar nos distritos do Bailique, São Joaquim do Pacuí, Carapanatuba, Pedreira e nas áreas rurais da cidade, como Tessalônica, Campina Grande e Curralinho. Os concursados tomaram posse para o cargo de professor de educação infantil e ensino fundamental I, anos iniciais.

Desde o início do processo, a Prefeitura de Macapá já convocou 530 professores. “Estamos muito felizes em receber estes novos colegas no quadro do Município para fortalecer o processo de ensino-aprendizagem, principalmente nas áreas ribeirinhas, que são mais afastadas”, ressaltou o secretário de Administração, Michel Miranda.

“Agora, sou funcionária pública, professora do município de Macapá. Como disse o prefeito, temos que servir com excelência o nosso público, e, dessa forma, trabalharei e darei meu melhor para meus pequeninos, meus alunos. Estou muito feliz, é um sonho realizado”, comemorou a professora Katiane dos Santos.

A solenidade de posse dos novos professores contou com a presença do deputado estadual Paulo Lemos, da secretária de Educação, Sandra Casimiro e da subsecretária da Semad, Jany Kzam de Oliveira.

Coordenadoria de Comunicação/PMM

