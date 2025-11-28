4ª edição do Festival Literário de Macapá tem abertura oficial confirmada para o dia 2 de dezembro

Nessa etapa acontece a entrega do troféu Juremas de Literatura, o Pedal Literário e a premiação para os selecionados do Prêmio Flimac 2025. Confira.

A abertura oficial do FLIMAC 2025 acontece no dia 2 de dezembro, às 19h, no Museu Sacaca, com a entrega do Troféu Juremas de Literatura às onze personalidades escolhidas para serem homenageadas nesta edição e com o lançamento do audiolivro do Prêmio Flimac de Poesia (2024). Embora o Festival tenha feito ações formativas itinerantes em escolas públicas no mês de outubro, é entre os dias 2 e 6 de dezembro que o FLIMAC toma vida e engrandece o cenário cultural da capital morena.

Com programações que visam fortalecer o cenário da literatura local, o Flimac reúne seu público para apreciar palestras, mostras visuais, performances, ações formativas, cicloturismo literário e shows culturais. Todos os eventos serão gratuitos. Para o Pedal Literário, haverá inscrição prévia online. Assim como para o Piquenique do FLIMAC, nova atração do Festival, que terá link de inscrição e os 100 primeiros inscritos receberão um kit contendo: uma bolsa personalizada, uma toalha FLIMAC, um cupcake e um bloco de escrever FLIMAC. Essas e outras informações você pode acompanhar pelo perfil oficial do Flimac no instagram @flimac_

O primeiro dia de Festival contempla duas ações muito esperadas. A primeira é a entrega do Troféu Juremas de Literatura, que tem o intuito de reconhecer, premiar e registrar pessoas do segmento literário ou não, que se destacam por feitos extraordinários que contribuem em diversos setores. Este ano os homenageados são: Eurenice Queiroz Pantoja, Pat Andrade, Pajé Clau Karipuna, Mc Deeh O, Jaciara Martins, Manoel Bispo Corrêa, Lulih Rojanski, Thiago Soeiro, Laura do Marabaixo, Tiago Quingosta e Yurgel Caldas. A edição 2025 homenageia a Dona Erô, mulher quilombola do município de Mazagão.

A segunda é o lançamento do audiolivro “Literatura, águas e marabaixo: riqueza imaterial e natural”, resultado do Prêmio Flimac de Poesia 2024. O audiolivro será disponibilizado em plataformas de áudio como spotify, youtube, deezer e apple music.

O Festival Literário de Macapá é uma idealização do Coletivo Juremas de Literatura, com produção da produtora cultural Oí Noíz Akí e da Central de Produção Colaborativa, que em 2025 será realizado a partir da aprovação na Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura do Governo Federal, com patrocínio da Caixa Econômica Federal e apoio do Conselho Estadual da Política Cultural, da Secretaria Estadual de Cultura do Governo do Amapá, da Periferia Brasileira de Letras, do deputado federal Dorinaldo Malafaia e do senador Randolfe Rodrigues.

