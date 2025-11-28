20 anos do Festival Imagem-Movimento: “Esquenta do FIM” celebra a memória do audiovisual amapaense
Evento abre a programação comemorativa de duas décadas do FIM com mostra histórica, bate-papo com realizadores e atrações culturais na Biblioteca Elcy Lacerda
Neste sábado, 29 de novembro, às 19h, a Biblioteca Pública Estadual Elcy Lacerda será palco do “Esquenta do FIM”, evento que abre a temporada comemorativa dos 20 anos do Festival Imagem-Movimento (FIM), o mais longevo e significativo festival de audiovisual do Amapá. A programação reúne uma mostra histórica de filmes premiados, bate-papo com realizadores e atração musical, celebrando a força criativa do cinema produzido no estado.
Organizado pelo FIM, com recursos da Lei de Política Nacional Aldir Blanc, Governo Federal. Através dos editais SECULT/AP EDITAL PNAB Nº 001/2024 e FUMCULT/AP EDITAL PNAB Nº 04/2024, o encontro revisita obras marcantes que passaram pela Mostra Fôlego e conquistaram o Prêmio Gengibirra de Audiovisual ao longo dos anos. A proposta é reacender a memória afetiva do público, reforçar a relevância da produção independente, que registra transformações sociais, culturais e territoriais do Amapá.
Depois das exibições, ocorrerá um bate-papo com realizadores das obras exibidas para aproximar o público dos processos criativos, desafios e conquistas da produção audiovisual independente no estado. Em seguida, o público será recebido com show de Marcos Fernandes, destaque da cena musical local, trazendo a sonoridade amazônica para abrir a noite.
O Esquenta marca o início das comemorações oficiais do festival em 2025, consolidando a Biblioteca Elcy Lacerda como espaço de circulação cultural. Em 2025, o FIM celebra 20 anos de atuação, sendo hoje referência nacional em resistência cultural e formação de público no Norte do Brasil.
Filmes que marcaram o audiovisual amapaense
A programação reúne sete obras premiadas, de diferentes períodos e narrativas, costurando um panorama afetivo e político da produção local. Confira:
Encantes: histórias de Laranjal do Maracá
Direção: Cassandra Oliveira | Ano: 2015
Vencedor do 1º Prêmio Gengibirra
Macapá Quebrada
Direção: NOIS PUR NOIS rec. | Ano: 2016
Vencedor do 2º Prêmio Gengibirra
Cartas sobre o nosso lugar: mulheres do Vila Nova
Direção: Rayane Penha | Ano: 2017
Vencedor do 3º Prêmio Gengibirra
Madalena
Direção: Fábio Ramos | Ano: 2018
Vencedor do 5º Prêmio Gengibirra
Açaí
Direção: André Cantuária | Ano: 2019
Exibido na Mostra Fôlego 16º FIM
Passar uma chuva
Direção: Aron Miranda | Ano: 2020
Exibido e premiado na 17ª edição
Solitude
Direção: Tami Martins | Ano: 2021
Vencedor do 6º Prêmio Gengibirra
A seleção contempla temas como identidades periféricas, ancestralidades amazônidas, expressões artísticas, relações comunitárias, modos de vida ribeirinhos e a potência dos territórios invisibilizados, traços que consolidam a estética das narrativas do audiovisual produzido no Amapá.
SERVIÇO :
Esquenta do FIM
Local: Biblioteca Pública Estadual Elcy Lacerda. Rua São José, Centro, Macapá/AP
Data: 29 de novembro (Sábado)
Horário: 19h.
Atração musical: Marcos Fernandes.
Exibição de filmes premiados no Prêmio Gengibirra
Entrada gratuita
Classificação Livre
Imagens: Frames dos filmes
Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950