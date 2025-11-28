20 anos do Festival Imagem-Movimento: “Esquenta do FIM” celebra a memória do audiovisual amapaense

Evento abre a programação comemorativa de duas décadas do FIM com mostra histórica, bate-papo com realizadores e atrações culturais na Biblioteca Elcy Lacerda

Neste sábado, 29 de novembro, às 19h, a Biblioteca Pública Estadual Elcy Lacerda será palco do “Esquenta do FIM”, evento que abre a temporada comemorativa dos 20 anos do Festival Imagem-Movimento (FIM), o mais longevo e significativo festival de audiovisual do Amapá. A programação reúne uma mostra histórica de filmes premiados, bate-papo com realizadores e atração musical, celebrando a força criativa do cinema produzido no estado.

Organizado pelo FIM, com recursos da Lei de Política Nacional Aldir Blanc, Governo Federal. Através dos editais SECULT/AP EDITAL PNAB Nº 001/2024 e FUMCULT/AP EDITAL PNAB Nº 04/2024, o encontro revisita obras marcantes que passaram pela Mostra Fôlego e conquistaram o Prêmio Gengibirra de Audiovisual ao longo dos anos. A proposta é reacender a memória afetiva do público, reforçar a relevância da produção independente, que registra transformações sociais, culturais e territoriais do Amapá.

Depois das exibições, ocorrerá um bate-papo com realizadores das obras exibidas para aproximar o público dos processos criativos, desafios e conquistas da produção audiovisual independente no estado. Em seguida, o público será recebido com show de Marcos Fernandes, destaque da cena musical local, trazendo a sonoridade amazônica para abrir a noite.

O Esquenta marca o início das comemorações oficiais do festival em 2025, consolidando a Biblioteca Elcy Lacerda como espaço de circulação cultural. Em 2025, o FIM celebra 20 anos de atuação, sendo hoje referência nacional em resistência cultural e formação de público no Norte do Brasil.

Filmes que marcaram o audiovisual amapaense

A programação reúne sete obras premiadas, de diferentes períodos e narrativas, costurando um panorama afetivo e político da produção local. Confira:

Encantes: histórias de Laranjal do Maracá

Direção: Cassandra Oliveira | Ano: 2015

Vencedor do 1º Prêmio Gengibirra

Macapá Quebrada

Direção: NOIS PUR NOIS rec. | Ano: 2016

Vencedor do 2º Prêmio Gengibirra

Cartas sobre o nosso lugar: mulheres do Vila Nova

Direção: Rayane Penha | Ano: 2017

Vencedor do 3º Prêmio Gengibirra

Madalena

Direção: Fábio Ramos | Ano: 2018

Vencedor do 5º Prêmio Gengibirra

Açaí

Direção: André Cantuária | Ano: 2019

Exibido na Mostra Fôlego 16º FIM

Passar uma chuva

Direção: Aron Miranda | Ano: 2020

Exibido e premiado na 17ª edição

Solitude

Direção: Tami Martins | Ano: 2021

Vencedor do 6º Prêmio Gengibirra

A seleção contempla temas como identidades periféricas, ancestralidades amazônidas, expressões artísticas, relações comunitárias, modos de vida ribeirinhos e a potência dos territórios invisibilizados, traços que consolidam a estética das narrativas do audiovisual produzido no Amapá.

SERVIÇO :

Esquenta do FIM

Local: Biblioteca Pública Estadual Elcy Lacerda. Rua São José, Centro, Macapá/AP

Data: 29 de novembro (Sábado)

Horário: 19h.

Atração musical: Marcos Fernandes.

Exibição de filmes premiados no Prêmio Gengibirra

Entrada gratuita

Classificação Livre

Imagens: Frames dos filmes

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

