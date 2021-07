Fumcult prorroga inscrições do edital de cultura para premiação de artistas de Macapá

A Fundação Municipal de Cultura (Fumcult) prorrogou na sexta-feira (9) as inscrições da Chamada Pública n º 001 de 2021, que fomenta a cadeia produtiva artística e cultural que foi afetada pela pandemia do coronavírus.

O prazo agora vai até às 18h do dia 20 de julho. O credenciamento vai beneficiar mais de 120 trabalhadores culturais atuantes em Macapá.

O diretor-presidente da Fumcult, Alain Cristophe Medeiros, destaca que a decisão de prorrogação das inscrições foi acertada em consenso com o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC). Segundo o gestor, o novo prazo atende as solicitações de artistas e produtores culturais.

‘’Identificamos vários pedidos de extensão do período de inscrição. Nossa intenção é atender as necessidades da classe artística de Macapá. O novo prazo altera o cronograma, porém, quero deixar claro que isso não prejudicará quem já se inscreveu. Queremos oportunizar aquela pessoa que está com dificuldade de acesso ao nosso sistema’’, explica o presidente.

Inscrições

As inscrições no certame são gratuitas. Podem participar da chamada pública Pessoas Físicas e Jurídicas de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos, além de Microempreendedor Individual (MEI).

Para se inscrever, os interessados precisam acessar a plataforma virtual da Fumcult, dentro do site da Prefeitura de Macapá, para atualizar os dados no Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais (SMIIC).

Com o login e senha do SMIIC, os artistas poderão efetuar a inscrição. No ato da inscrição, os interessados devem preencher e anexar em arquivo único, no formato PDF, o formulário de inscrição (Anexo 1) e o portfólio do artista, grupo ou banda.

Para fazer sua inscrição clique aqui.

https://fumcult.macapa.ap.gov.br/inscricao/inscricao-edital-de-chamada-publica-no-001-2021/

Confira abaixo o cronograma atualizado:

21/06/2021 a 20/07/2021 – Período de inscrição

21/07/2021 a 27/07/2021 – Análise técnica dos proponentes

30/07/2021 – Divulgação do resultado preliminar

02/08/2021 a 03/08/2021– Prazo para recursos

04/08/2021 a 06/08/2021– Análise de recursos

09/08/2021– Divulgação do resultado final

11/08/2021– Publicação da portaria e convocação para assinatura do termo de parceria/compromisso.

O repasse do recurso acontecerá em até 30 dias após a assinatura do termo de parceria/compromisso junto a Fumcult.

Para mais informações, visite a plataforma da Fundação Municipal de Cultura em http://fumcult.macapa.ap.gov.br/. Entre na aba editais e confira o item ‘Aviso de Chamada Pública nº 001/2021 Fumcult/PMM’, que conta com todos os documentos relacionados ao certame.

Aline Paiva

Fundação Municipal de Cultura

