Amapá conquista o pódio em 10 modalidades de copa regional de jogos on-line

Governo do Estado apoia a competição, que prepara para as seletivas nacionais de 2024.

O Amapá conquistou o pódio em dez modalidades da Copa Reis do Norte, competição virtual regional que serve como seletiva para a etapa nacional. Os representantes amapaenses garantiram 4 ouros, 3 pratas e 3 bronzes.

O evento contou com incentivo do Governo do Estado e mobilizou competidores de sete estados amazônicos. Foram distribuídos R$ 25 mil em premiação. Com as conquistas, o Amapá promete um futuro promissor nas modalidades on-line em grupo e individuais, em 2024.

A Copa Reis do Norte reuniu os trabalhos da Federação Amapaense de Esportes Eletrônicos (Feapee) em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura (Secult), e apoio do deputado estadual Kaká Barbosa.

O presidente da federação, Ícaro Maciel, destaca a importância de políticas públicas voltadas para a democratização de jogos on-line e offline.

“Sabemos que vários equipamentos eletrônicos possuem um valor extremamente alto, e aqui, jovens, independentemente de classe social, podem ter contato com consoles, computadores, e se interessar pelo esporte virtual”, esclarece Ícaro.

Confira os resultados por modalidades:

1º lugar: Valorant, Rainbow Six, Dota 2 e Free Fire

2º lugar: Counter Strike 2, League Of Legends: Wild Rift e Football 2024

3º lugar: League Of Legends, Dota 2 e Football 2024

Copa Reis do Norte

Os competidores se enfrentam em partidas e combates eliminatórios em jogos como: Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO 2), Dota 2, League of Legends (LOL), League Of Legends: Wild Rift, Valorant e Rainbow Six. Cada modalidade de PC Gamer conta com regulamento próprio.–

