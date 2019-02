Samba no Mercado Central mais uma vez é sucesso de público

Ao som dos pandeiros do Grupo Perfil do Samba e da voz do sambista Carlos Piru, o Samba no Mercado Central abriu a programação das comemorações de 261 anos de Macapá. Como não podia ser diferente, um grande público se fez presente para curtir uma noite regada a ritmos de samba e Marabaixo.

Telma Madureira, em companhia dos amigos, não perde uma edição do evento. “Estou presente em todos. É maravilhoso, contagiante e sempre espero ansiosa pelo próximo”, contou a professora. O vendedor autônomo conhecido como Márcio do Mercado juntou trabalho e diversão. “Vendo chapéus e ainda caio no samba. Isso ajuda na venda, porque as pessoas me vendo sambar já compram um chapéu. A venda está ótima e espero ficar sem nenhum produto até o fim da noite”, disse.

Para os donos dos quiosques, o evento alavanca as vendas. “É ótimo quando tem programação de samba. O mercado fica lotado e as pessoas consomem bastante. Tiramos um bom extr. Às vezes, o que vendemos em uma noite de Samba no Mercado é mais do que durante a semana normal”, relatou Maria Celeste. A programação em comemoração ao aniversário de Macapá se estenderá até segunda-feira, 4, com a celebração da santa missa, na Igreja Matriz de São José, Cortejo do Banzeiro Brilho de Fogo e show na Praça Floriano Peixoto.

Aline Brito