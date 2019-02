Amazônia Legal: deputados estaduais eleitos em outubro tomam posse nesta sexta-feira

Dos nove estados da Amazônia Legal, apenas os deputados estaduais de Roraima, eleitos no último pleito, já tomaram posse dos cargos.

A cerimônia ocorreu em 1º de janeiro, mesmo dia da posse de governadores e vices em todo o país. Nos outros oito estados, as sessões solenes ocorrem nesta sexta-feira, dia 1º de fevereiro, algumas pela manhã e outras à tarde.

No Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Tocantins e Mato Grosso tomam posse 24 deputados estaduais. No Pará e no Maranhão, 42. Em Roraima, tomaram posse 23. O número de deputados estaduais por estado é proporcional à população.

Além da posse dos deputados estaduais, haverá eleição das novas mesas diretoras, que são responsáveis por dirigir os trabalhos legislativos e os serviços administrativos das Assembleias Legislativas.

Os deputados estaduais são representantes do povo na esfera estadual. O mandato é de quatro anos.

A principal função do parlamentar é a de legislador, ou seja, ele pode propor, emendar, alterar e revogar leis do Estado.

EBC