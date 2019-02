Reserva florestal em Manaus é alvo de grilagem; 107 lotes já tinham sido demarcados

Fiscais do Ipaam – Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – barraram a ação de grileiros nas proximidades da Reserva Florestal Adolpho Ducke, em Manaus.



O terreno, na área da comunidade chamada de Itaporanga, zona norte da capital amazonense, foi desmatado. Cento e sete lotes já tinham sido demarcados ilegalmente.



A madeira de derrubada era utilizada para construção de barracos. Além da devastação da floresta, os fiscais constataram a prática de caça de animais silvestres, dentro da reserva.



Ninguém foi preso na ação realizada nessa quinta-feira (31). De acordo com o Ipaam, os responsáveis pela invasão foram identificados e convocados a prestar esclarecimentos na Delegacia de Meio Ambiente.



No local, policiais apreendera terçados, facões e destruíram construções improvisadas que já estavam sendo montadas.



A área será monitorada em tempo real pelo Ipaam com ajuda de drones. Também nesta semana, fiscais do instituto flagraram outro terreno de mais mil metros quadrados sendo desmatado na zona leste de Manaus. No local foram encontrados materiais de construção.

EBC