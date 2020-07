O WhatsApp liberou os pacotes de figurinhas animadas para serem utilizados em seu aplicativo estável. Saiba como identificá-los e baixá-los!



Alvaro Scola



O WhatsApp é um dos aplicativos prediletos dos brasileiros para entrar em contato e conversar com seus amigos, colegas de trabalho e outras pessoas. Por sua vez, algo que faz bastante sucesso por lá são as figurinhas, que antes eram apenas estáticas, mas passaram a serem animadas na última versão do programa.

As opções de pacotes, por enquanto, ainda são um pouco limitadas, mas já é possível se divertir com elas. A seguir, veja como identificar e baixar os pacotes de figurinhas animadas do WhatsApp.

Importante

As figurinhas animadas começaram a ser iberadas na versão estável do WhatsApp hoje (8), mas elas podem demorar até ficarem disponíveis para todos. Nos testes realizados pelo Olhar Digital, as figurinhas animadas foram utilizadas com sucesso em um celular com o Android após o aplicativo ser atualizado. Já no iOS, mesmo ao atualizar o programa, não foi possível fazer as figurinhas animadas funcionarem ou aparecerem.



Veja também:

Momento Espírita: Pernicioso sentimento

Amapá tem 30.004 casos confirmados, 4.429 em análise laboratorial, 17.850 pessoas recuperadas e 449 óbitos

Conheça os programas que ajudam a identificar plágio em trabalhos acadêmicos

Como encontrar e baixar as figurinhas animadas do WhatsApp

O processo para saber se o pacote de figurinhas do WhatsApp é animado ou não é bem simples, sendo que você pode identificar isto através de um pequeno ícone. Confira:

Certifique-se de que o WhatsApp esteja atualizado para a sua última versão na Google Play ou na App Store; Abra o programa normalmente e entre em uma tela de conversa; Agora, toque no ícone do “emoji” ao lado do campo de mensagens e selecione a opção de figurinhas;



Veja mais no Olhar Digital

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...