Oficinas de gestão atendem donos de pequenos negócios em Porto Grande

Potenciais empresários, microempreendedores individuais e produtores rurais conhecem no Agro Fest, Solução Sebrae Para Começar Bem

Denyse Quintas

De Porto Grande/AP

O Sebrae realiza o evento Agro Fest, no município de Porto Grande, no período de 26 a 28 de julho. Entre as ações da instituição, estão as oficinas de Formalização e Análise de Negócios, que acontecem na Escola Estadual Maria Cristina Botelho. A iniciativa, contempla a realidade dos atendidos em Porto Grande, inseridos no Porte do Microempreendedor Individual (MEI), nos segmentos, minibox, costureira, doces e salgados, artesanato e manualidades, produtor rural, confecção, crochê e sistema porta a porta.

De acordo com a consultora e instrutora do Sebrae, Socorro Duarte, a Oficina Análise de Negócios, provoca a reflexão sobre os pontos fortes e fracos nos negócios, por meio de estudos de casos, fazendo uma analogia com o empreendimento dos participantes. “Analisamos os fatores internos e externos que influenciam no desenvolvimento do negócio”, disse a consultora e instrutora do Sebrae, Socorro Duarte.

Na Oficina de Formalização, são abordados conhecimentos para identificar o porte da empresa, em qual porte estão inseridos, o segmento, benefícios (direitos e deveres), a partir da formalização.

A consultora e instrutora do Sebrae, Socorro Duarte, explica que o MEI formalizado e que recolhe para a Previdência, em caso de doença, poderá entrar de benefício de acordo com a contribuição; e que o produtor rural tem a oportunidade de conhecer as características da pessoa física e jurídica, entre elas, as definidas pelo faturamento e número de empregados.

Tributação

As oficinas de gestão, compartilham informações sobre as formas de tributação, entre elas, o Simples Nacional (onde todos os impostos são consolidados), Lucro Presumido (estimativa de faturamento) e Lucro Real (retrata a realidade do faturamento de forma criteriosa).

“A estratégia é fazer com que o potencial empresário, MEI, produtor rural, compreenda a importância da formalização, as vantagens e benefícios, para o aumento e diferencial competitivo, principalmente, quando conhece o cenário em que está inserido o negócio, o que é atribuído a Oficina de Análise de Negócios”, finaliza a coordenadora do Escritório Regional do Sebrae em Porto Grande, Alessandra Martins.

Serviço:

