Presidente do STF visita Tribunais e MP do Amapá

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, cumpre nesta sexta-feira (17/05) agenda em Macapá/AP, onde terá encontros com magistrados, procuradores e demais autoridades locais. Amapá é o primeiro estado da Região Norte do País a receber a visita institucional do presidente Dias Toffoli.

O objetivo da visita é promover o diálogo com os operadores do Direito no estado e ampliar a integração do Poder Judiciário. O presidente Dias Toffoli já esteve em Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo.

O presidente do STF falará à imprensa sobre a importância da visita e temas ligados à Justiça Brasileira, às 15h, no Tribunal Regional Eleitoral, na Avenida Mendonça Junior, 1502 – Centro.

Roteiro da visita em Macapá -AP

09h Fórum Trabalhista de Macapá

10h Palácio do Setentrião

11h Tribunal de Justiça do Amapá

12h Ministério Público do Amapá

14h Vara de Execuções Criminais

15h Tribunal Regional Eleitoral do Amapá

16h30 Foro da Justiça Federal do Amapá