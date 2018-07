Conheça os documentos mais importantes emitidos pelo INSS e para que servem

Muitos serviços podem ser feitos pelo portal Meu INS

O Instituo Nacional do Seguro Social (INSS) oferece uma série de serviços e, entre eles, os segurados têm acesso a uma infinidade de documentos e certidões. O problema é que, na maioria das vezes, as pessoas desconhecem a utilidade deles, mas são de extrema importância para manter em dia a vida previdenciária.

Entre os documentos mais importantes que o INSS oferece no portal Meu INSS está o Extrato CNIS, que é a sigla para o chamado Cadastro Nacional de Informações Sociais. Cada segurado do INSS tem um cadastro pessoal vinculado ao número de PIS/Pasep ou ao Número de Inscrição do Trabalhador (NIT). Vale destacar que ambos os números podem ser encontrados na carteira de trabalho (CTPS).

Mas, afinal, pra que serve o Extrato CNIS? De acordo com a Previdência Social, este é o documento mais importante que existe para o INSS na hora de o trabalhador se aposentar, pois o órgão somente contará como tempo de contribuição aquilo que estiver inserido nesse cadastro. Caso exista algum período de trabalho e contribuição não computado, o segurado deverá comprovar o vínculo empregatício por meio de documentação.

Antes, o documento mais importante para se aposentar era a carteira de trabalho. Hoje em dia, a importância do documento se tornou relativa, pois pode acontecer de a carteira ter alguma irregularidade em relação a um vínculo empregatício, e o INSS não aceitar esse registro como prova de trabalho e recolhimento, considerando somente o que está no CNIS.

Existem casos, por exemplo, de vínculos empregatícios que constam do sistema do INSS, mas não existem na carteira de trabalho. Portanto, o Extrato CNIS é de extrema importância para solicitar qualquer benefício previdenciário.

