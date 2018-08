Presidenciáveis criticam aumento do salário dos ministros do STF

Thais SkodowskiCríticas foram feitas antes do primeiro debate entre os candidatos à Presidência na noite desta quinta-feira (9), em São Paulo

Os candidatos à Presidência da República criticaram o aumento do salário dos ministros do STF (Supremo Tribunal Tribunal) ao chegarem para o primeiro debate entre os presidenciáveis do ano.

Aumento dos salários do STF deve custar R$ 4 bi nas contas públicas

Alvaro Dias, do Podemos, foi o segundo candidato a chegar e disse que “um reajuste nessa hora é descabível”. Bolsonaro, do PSL, que foi o primeiro a estar no espaço do debate, não comentou sobre o assunto.

Juízes do STF já ganham proporcionalmente dez vezes mais que colegas europeus, mesmo sem reajuste

