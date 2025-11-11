terça-feira, novembro 11, 2025
Geral

Festival Maré Literária leva ações formativas a seis municípios do Amapá

Livia Almeida

A iniciativa do Instituto Pensar tem foco na formação do leitor e começa na próxima quinta-feira, 13.

 
Pensado para levar aos estudantes ações formativas com foco na formação do leitor, o Festival Maré Literária inicia na próxima quinta-feira, 13, e ocorre em 6 municípios do Estado do Amapá. O objetivo é que crianças e adolescentes, regularmente matriculadas em escolas estaduais destes locais, tenham acesso a uma programação diversificada e enriquecedora, que valorize as vivências poéticas, histórias e demais gêneros literários.
 
Os municípios escolhidos para participar do Maré são Macapá, Mazagão, Santana, Tartarugalzinho, Oiapoque, Calçoene e Amapá. O que  demonstra o compromisso do Festival em alcançar um público diversificado e descentralizado, levando as atividades literárias para além do centro urbano e promovendo a inclusão cultural em diferentes contextos.
 
Em cada escola que a Maré Literária passar, será realizada uma série de apresentações artísticas, oficinas e palestras. E serão produzidos também conteúdos para plataformas digitais, além da escolha de poemas entre os estudantes para compor plaquetes literárias que serão distribuídas em cada escola, após o Festival na localidade.
 
Vivian Teixeira, diretora do Instituto Pensar, destaca que o Festival é uma oportunidade de partilha, desenvolvimento artístico e intelectual dos participantes.
 
“Teremos oficinas, concursos e apresentações culturais em 14 escolas da rede pública de ensino, isso com certeza proporciona um espaço privilegiado para a troca de experiências e o compartilhamento de vivências literárias, contribuindo para a valorização da cultura e da produção literária local”, afirmou Vivian.
 
O Festival Maré Literária é uma realização do Instituto Pensar, que conta com um investimento de R$ 1.530.693,00 reais (um milhão, quinhentos e trinta mil, seiscentos e noventa e três reais) para a realização das metas propostas, entre elas, a realização de 22 palestras e debates sobre literatura, distribuição de cestas de livros para as escolas, produção de plaquete literária e apresentações artísticas.
 
Confira a programação
 
13/11 – E. E Fagundes Varela (Mazagão) – 14h

  • Oficina de criação literária: Pedro Stlks e HayamChandra;
    Apresentações culturais: Camila Nobre e Gizele Belfor, Naldo Tatoo e Pedro Stlks.
     
    14/11 – E. E. Antônio João (Macapá) – 14h
  • Oficina de criação literária: Pedro Stlks e HayamChandra;
  • Apresentações culturais: Camila Nobre e Gizele Belfor, Naldo Tatoo e Pedro Stlks.
     
    17/11 – E. E. Joaquim Caetano (Oiapoque) – 14h
  • Oficina de criação literária: Eliane Duarte e a Camila Nobre;
  • Apresentações culturais: Carla Nobre, Dionísio Caripunas, Tia Eli e Maria Lua
     
    19/11 – E. E. Ivanildo Fortes (Calçoene) – 14h
  • Oficina de criação literária: Eliane Duarte e a Camila Nobre;
  • Apresentações culturais: Carla Nobre, Dionísio Caripunas, Tia Eli e Maria Lua
     
    19/11 – E. E. Reinaldo Damasceno (Macapá) – 08h
  • Oficina de criação literária: Pedro Stlks e HayamChandra;
  • Apresentações culturais: Jaciara, Camila Nobre e Gizele Belfor e Naldo Tatoo.
     
    20 e 27/11 – E. E. Elito Nunes (Calçoene) – Horário a definir
  • Oficina de criação literária: Eliane Duarte em 04/11/2025;
  • Apresentações culturais em 27/11/2025: Hayam Chandra e Dionísio Caripunas.
     
    28/11 – E. E. Mário Quirino da Silva – 8h
  • Oficina de criação literária: Eliane Duarte e a Camila Nobre;
  • Apresentações culturais: Kássia Modesto, Dionísio Caripunas, Tia Eli.
     
    21/11 – E. E. Veiga Cabral (Amapá) – 08h
  • Oficina de criação literária: Eliane Duarte e a Camila Nobre;
  • Apresentações culturais: Carla Nobre, Dionísio Caripunas, Tia Eli e Maria Lua.
     
    21/11 – E. E. Colégio Amapaense (Macapá) – 14h
  • Oficina de criação literária: Pedro Stlks e HayamChandra;
  • Apresentações culturais: Hayam Chandra.
     
    24/11 – E. E. Antônia Silva Santos (Mazagão) – 14h
  • Oficina de criação literária: Pedro Stlks e HayamChandra;
  • Apresentações culturais: Carla Nobre, Hayam Chandra, Dionísio Caripunas e Camila Nobre e Gizele Belfor.
     
    25/11 – E. E. Antônio Castro Monteiro – 14h
  • Oficina de criação literária: Pedro Stlks e HayamChandra;
  • Apresentações culturais: Kassia Modesto, HayamChandra, Dionísio Caripunas e Camila Nobre e Gizele Belfor.
     
     
    Essas escolas receberão março de 2026 a edição das plaquetes e as cestas de livros com programação cultural, fortalecendo o objetivo geral do Projeto.

