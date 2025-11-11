Festival Maré Literária leva ações formativas a seis municípios do Amapá

A iniciativa do Instituto Pensar tem foco na formação do leitor e começa na próxima quinta-feira, 13.



Pensado para levar aos estudantes ações formativas com foco na formação do leitor, o Festival Maré Literária inicia na próxima quinta-feira, 13, e ocorre em 6 municípios do Estado do Amapá. O objetivo é que crianças e adolescentes, regularmente matriculadas em escolas estaduais destes locais, tenham acesso a uma programação diversificada e enriquecedora, que valorize as vivências poéticas, histórias e demais gêneros literários.



Os municípios escolhidos para participar do Maré são Macapá, Mazagão, Santana, Tartarugalzinho, Oiapoque, Calçoene e Amapá. O que demonstra o compromisso do Festival em alcançar um público diversificado e descentralizado, levando as atividades literárias para além do centro urbano e promovendo a inclusão cultural em diferentes contextos.



Em cada escola que a Maré Literária passar, será realizada uma série de apresentações artísticas, oficinas e palestras. E serão produzidos também conteúdos para plataformas digitais, além da escolha de poemas entre os estudantes para compor plaquetes literárias que serão distribuídas em cada escola, após o Festival na localidade.



Vivian Teixeira, diretora do Instituto Pensar, destaca que o Festival é uma oportunidade de partilha, desenvolvimento artístico e intelectual dos participantes.



“Teremos oficinas, concursos e apresentações culturais em 14 escolas da rede pública de ensino, isso com certeza proporciona um espaço privilegiado para a troca de experiências e o compartilhamento de vivências literárias, contribuindo para a valorização da cultura e da produção literária local”, afirmou Vivian.



O Festival Maré Literária é uma realização do Instituto Pensar, que conta com um investimento de R$ 1.530.693,00 reais (um milhão, quinhentos e trinta mil, seiscentos e noventa e três reais) para a realização das metas propostas, entre elas, a realização de 22 palestras e debates sobre literatura, distribuição de cestas de livros para as escolas, produção de plaquete literária e apresentações artísticas.



Confira a programação



13/11 – E. E Fagundes Varela (Mazagão) – 14h

Oficina de criação literária: Pedro Stlks e HayamChandra;

Apresentações culturais: Camila Nobre e Gizele Belfor, Naldo Tatoo e Pedro Stlks.



14/11 – E. E. Antônio João (Macapá) – 14h

Apresentações culturais: Camila Nobre e Gizele Belfor, Naldo Tatoo e Pedro Stlks. 14/11 – E. E. Antônio João (Macapá) – 14h Oficina de criação literária: Pedro Stlks e HayamChandra;

Apresentações culturais: Camila Nobre e Gizele Belfor, Naldo Tatoo e Pedro Stlks.



17/11 – E. E. Joaquim Caetano (Oiapoque) – 14h

17/11 – E. E. Joaquim Caetano (Oiapoque) – 14h Oficina de criação literária: Eliane Duarte e a Camila Nobre;

Apresentações culturais: Carla Nobre, Dionísio Caripunas, Tia Eli e Maria Lua



19/11 – E. E. Ivanildo Fortes (Calçoene) – 14h

19/11 – E. E. Ivanildo Fortes (Calçoene) – 14h Oficina de criação literária: Eliane Duarte e a Camila Nobre;

Apresentações culturais: Carla Nobre, Dionísio Caripunas, Tia Eli e Maria Lua



19/11 – E. E. Reinaldo Damasceno (Macapá) – 08h

19/11 – E. E. Reinaldo Damasceno (Macapá) – 08h Oficina de criação literária: Pedro Stlks e HayamChandra;

Apresentações culturais: Jaciara, Camila Nobre e Gizele Belfor e Naldo Tatoo.



20 e 27/11 – E. E. Elito Nunes (Calçoene) – Horário a definir

20 e 27/11 – E. E. Elito Nunes (Calçoene) – Horário a definir Oficina de criação literária: Eliane Duarte em 04/11/2025;

Apresentações culturais em 27/11/2025: Hayam Chandra e Dionísio Caripunas.



28/11 – E. E. Mário Quirino da Silva – 8h

28/11 – E. E. Mário Quirino da Silva – 8h Oficina de criação literária: Eliane Duarte e a Camila Nobre;

Apresentações culturais: Kássia Modesto, Dionísio Caripunas, Tia Eli.



21/11 – E. E. Veiga Cabral (Amapá) – 08h

21/11 – E. E. Veiga Cabral (Amapá) – 08h Oficina de criação literária: Eliane Duarte e a Camila Nobre;

Apresentações culturais: Carla Nobre, Dionísio Caripunas, Tia Eli e Maria Lua.



21/11 – E. E. Colégio Amapaense (Macapá) – 14h

21/11 – E. E. Colégio Amapaense (Macapá) – 14h Oficina de criação literária: Pedro Stlks e HayamChandra;

Apresentações culturais: Hayam Chandra.



24/11 – E. E. Antônia Silva Santos (Mazagão) – 14h

24/11 – E. E. Antônia Silva Santos (Mazagão) – 14h Oficina de criação literária: Pedro Stlks e HayamChandra;

Apresentações culturais: Carla Nobre, Hayam Chandra, Dionísio Caripunas e Camila Nobre e Gizele Belfor.



25/11 – E. E. Antônio Castro Monteiro – 14h

25/11 – E. E. Antônio Castro Monteiro – 14h Oficina de criação literária: Pedro Stlks e HayamChandra;

Apresentações culturais: Kassia Modesto, HayamChandra, Dionísio Caripunas e Camila Nobre e Gizele Belfor.





Essas escolas receberão março de 2026 a edição das plaquetes e as cestas de livros com programação cultural, fortalecendo o objetivo geral do Projeto.

