Clima no Amapá: confira a previsão do tempo para esta sexta-feira, 15    

Temperaturas podem chegar até 31°C em todo estado. Chuvas devem se concentrar nas áreas litorâneas.

O Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa) divulga a previsão do tempo para esta sexta-feira, 15. As projeções indicam céu nublado e chuvas com intensidade variando fraca a moderada em todo estado. As temperaturas deverão oscilar entre mínimas de 25°C e máximas de 31°C.

As chuvas mais intensas podem ocorrer sobre os municípios de Itaubal, Mazagão Santana e na capital, Macapá, com acumulados variando entre 20 e 58 mm. Em forma de pancadas rápidas, as precipitações devem vir acompanhadas de ventos fortes e trovoadas, a qualquer hora do dia.

Em áreas litorâneas e nas comunidades próximas ao Rio Amazonas, os ventos podem chegar aos 25,2km/h com rajadas de 49 km/h, e a umidade relativa deve variar entre 60% e 95%. O pico das marés está previsto para às 07h26 e 19h43, podendo atingir até 3,2 metros de altura, com referência no Porto de Santana.

Março chuvoso e úmido

No Amapá, as projeções do tempo para março apontam um mês chuvoso, com pancadas concentradas na região leste do estado, porém abaixo da média esperada.

Ao longo do mês, as precipitações devem ocorrer também na região central do estado, nos municípios de Oiapoque e Calçoene, com acumulados variando entre 300 e 400 milímetros.

Já nos municípios de Vitória do Jari e Laranjal do Jari, a previsão é de um mês com poucas chuvas, com acumulados variando entre 10 e 40 milímetros diários.

