Mostra Cultural do SESI Amapá vai abordar literatura de cordel por meio da dança e da música

Macapá – O Serviço Social da Indústria (SESI) Amapá vai realizar, no dia 1º de dezembro, no Teatro das Bacabeiras, a partir das 19h30, a Mostra Cultural Coreografia em Cordel. Este ano, o espetáculo conta com a participação 120 alunos, que estarão envolvidos em 15 apresentações de dança e de música. A expressão literária do cordel será o tema dos números artísticos.

O evento abordará uma manifestação da cultura popular introduzida no Brasil no fim do século XVIII. Muito conhecido no nordeste, o termo cordel é de herança portuguesa e tem como caraterística marcante, a oralidade. Sua principal função social é de informar, ao mesmo tempo em que diverte os leitores.

De acordo com a supervisora de Promoção da Saúde do SESI Amapá, Sandra Santos, a Mostra valoriza os ritmos e estilos, sendo uma opção de entretenimento cultural aos industriários e seus dependentes, e também para a comunidade em geral. “Realizada anualmente pelo SESI, a Mostra Cultural tem como função essencial a de estimular as práticas artísticas. Convidamos o público para vir prestigiar as apresentações que, certamente serão de encantar”, reforçou Sandra Santos.

A responsável pelas coreografias dos bailarinos é a professora Paula Lopes e dos números musicais, o professor Williams Sol Sol. Informações podem ser obtidas pelo número 3084-8932.

Serviço

25ª Mostra de Dança

Data: 1º de dezembro de 2018

Horário: às 19h30

Local: Teatro das Bacabeiras

Ingressos: R$ 12,00