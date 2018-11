Inaugurada Creche Tia Chiquinha

Ao som de muito batuque e Marabaixo, assim foi marcada a inauguração da Creche Municipal Tia Chiquinha. Esta que representa um marco para a educação da capital, pois é a primeira, de seis que serão entregues, de tempo integral. A cerimônia, que aconteceu nesta segunda-feira, 26, contou com amigos, filhos, netos, bisnetos e familiares da Tia Chiquinha (in memoriam).

A filha da homenageada, representando os familiares, Esmeraldina Santos, falou da emoção de participar de um momento histórico tanto para sua família quanto para o município de Macapá. “Só temos a agradecer ao prefeito Clécio. Ele, juntamente com todos que estão nesta cerimônia, contribuíram para a realização deste sonho. Minha mãe não sabia ler, nem escrever, mas tinha a missão de passar seus ensinamentos para todos e seu legado será lembrado por meio desta creche que leva seu nome”, disse.

A construção da obra foi orçada em R$ 1.835.374,01, disponibilizados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio do programa ProInfância, articulado pelo senador Randolfe Rodrigues. Na época, esse programa garantiria a construção de 10 creches, inicialmente. O Município iniciou a construção destas, mas foram paralisadas devido a problemas, em todo o Brasil, o que ocasionou o atraso nas obras. Com a articulação do senador Davi Alcolumbre, os recursos foram recuperados e atualizados, garantindo a construção de seis das dez previstas.

O senador Randolfe Rodrigues lembrou que a obra entregue tem uma simbologia. Uma delas é o trabalho em conjunto feito entre os senadores e a prefeitura. “Uma das prioridades que tínhamos logo que Clécio assumiu, em 2013, era recuperar a capacidade de Macapá em oferecer educação em tempo integral para as crianças. E, por um tempo, como atrasou os repasses, o senador Davi ajudou na liberação destes para a continuação do projeto. Por isso, a importância dessa aliança entre Davi e eu”, explicou.

A creche irá atender 171 crianças. Destas, três possuem laudo e serão atendidas pelo Atendimento Educacional Especializado. Para funcionamento das atividades no local, 66 servidores irão exercer atividades, são 34 professores, dois pedagogos e dois técnicos de enfermagem. O senador Davi Alcolumbre falou da felicidade de participar desse momento. Ele é um dos parlamentares que mais destinaram recursos para diversas áreas, prova disso são as UBS’s construídas, reformadas e ampliadas. Na área da educação conseguiu a liberação de R$ 56 milhões, que garantirá a construção, reforma, ampliação de escolas e compra de materiais para as unidades de educação. A Creche Tia Chiquinha é uma das beneficiadas com o recurso.

“A educação é prioridade nesta gestão. Não tenho dúvida de que fizemos muito por todas as áreas, mas esta, em especial, recebeu diretamente os frutos do trabalho de parlamentares e da gestão do Município”, lembrou o senador Davi. O nome da instituição homenageia uma das pioneiras na disseminação da cultura do Marabaixo e do Batuque no Amapá. Tia Chiquinha, desde pequena, contribuiu para manter viva as tradições culturais de seus pais e avós, e seus ensinamentos ecoam até hoje, mesmo depois de seu falecimento.

O prefeito Clécio falou que toda estrutura foi pensada, desde o primeiro tijolo, para ser uma creche, que naquele local não há nada improvisado. “Portanto, é um grande marco para a nossa gestão. Afinal, Macapá tinha duas escolas apenas com salas de aula que funcionavam como creche e para crianças a partir de dois anos. A Tia Chiquinha, além de ser a primeira pública e de tempo integral, ela receberá crianças de 0 a 5 anos. Esse é um novo modelo sendo implantado no município”, afirmou.

Também participaram da solenidade a secretária de Educação, Sandra Casimiro; os vereadores Patriciana Guimarães, Caetano Bentes, Rinaldo Martins, Antônio Grilo, Vítor Hugo, Japão, Alciney Maciel, Diogo sênior, Nelson Souza e Raifran Beirão; os deputados estaduais Paulo Lemos e Pedro DaLua, além do promotor de Educação, Roberto Álvares.

Adryany Magalhães