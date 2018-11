Reflexão: Dia Mundial de Combate à AIDS

Para lembrar: 1.º de dezembro é uma data estabelecida pela ONU para o combate à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida-AIDS, desde 1988.

No mundo todo o número de pessoas portadoras de HIV-vírus da imunodeficiência humana ultrapassa 36,7 milhões (2016). A cada dia novas 5 mil pessoas são infectadas.

A pessoa pode estar infectada pelo HIV, sendo soropositiva. Pode viver sem a manifestação dos sintomas e não desenvolver a Aids, como pode apresentar os sintomas e fazer tratamento.

No Japão o total de novas pessoas infectadas pelo HIV em 2017 foi de 976, sendo 938 do sexo masculino e 38 do feminino. Dessas, 152 pessoas são estrangeiras.

A grande maioria dos novos casos, ou 709 casos, foram através de relações homossexuais, mas também de heterossexuais (149) e de transmissão de mãe para o bebê (3). O maior público é da faixa etária dos 25 aos 44 anos.

A soma total dos pacientes até 2017, com HIV, é de 19.896, com maioria do sexo masculino; sendo que 3.233 são estrangeiros.

