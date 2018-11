Confira 6 destinos para viajar no Natal

Falta pouco para o Natal. Parece que foi ontem que demos as boas-vindas A 2018. Para aqueles que pretendem passar as festas viajando, já está mais do que na hora de se planejar. Mas não precisa se desesperar, o Blog do Guichê Virtual selecionou 6 destinos brasileiros para você que ainda não sabe onde passar o Natal.

Gramado (RS)

O primeiro destino dessa lista é também o mais óbvio. Gramado, na Serra Gaúcha, oferece aos visitantes o chamado Natal Luz. O evento realiza mais de 500 apresentações entre shows, peças de teatro, desfiles e paradas.

Canela (RS)

Vizinha de Gramado, Canela também proporciona aos seus visitantes um Natal dos sonhos. Não por acaso, no período a cidade sedia o chamado Sonho de Natal, evento que alia decoração e espetáculos de música e teatro, com destaque para o auto de Natal.

Para quem optar pelas cidades da Serra Gaúcha, uma dica é percorrer os eventos de ambas (Gramado e Canela), aproveitando a curta distância que as separa. Para isso, a viagem de ônibus pode ser a melhor opção.

Blumenau (SC)

Famosa pelo festival da cerveja, Blumenau também oferece um interessante Natal 2018 aos seus visitantes. E se esse for o seu destino, prepare-se para a Magia de Natal, uma festa com forte toque alemão, característica da cidade.

O destaque fica por conta dos desfiles temáticos, mas a programação não para por aí. Shows musicais e peças teatrais somam-se a feiras de livros e artesanatos e às já tradicionais Casa do Papai Noel e Fábrica da Família Noel.

