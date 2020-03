Prêmio de melhor aeroporto do país sai para terminais de 4 cidades

Terminais de Brasília, Campinas, Curitiba e Vitória são os vencedores

Os aeroportos de Brasília, Campinas, Curitiba e Vitória vencem o Prêmio Aeroportos + Brasil melhores terminais aéreos do país. Eles foram escolhidos com base nos resultados da Pesquisa de Satisfação do Passageiro, compilados ao longo de 2019, e divididos em três categorias: até 5 milhões passageiros ano, de 5 a 15 milhões e acima de 15 milhões. Nesta edição, houve empate entre Campinas e Curitiba na categoria de 5 a 15 milhões de passageiros. Ambos atingiram média anual de satisfação geral de 4,74, numa escala que vai de 1 (muito ruim) a 5 (muito bom), e dividiram o prêmio.

O aeroporto de Vitória, grande vencedor na categoria até 5 milhões de passageiros, atingiu nota média de 4,64. Brasília, que teve o primeiro lugar na categoria acima de 15 milhões de passageiros ano, alcançou 4,48 na avaliação dos usuários.

O prêmio foi entregue hoje (3) pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, em cerimônia realizada na área do antigo Terminal 2 do aeroporto de Brasília. Segundo o ministro, a melhoria dos serviços oferecido às pessoas que usam os aeroportos brasileiros é evidente. “A gente percebe o acerto do programa de concessões, que mexeu também com a Infraero, que melhorou sua gestão e concorre hoje de igual para igual com aeroportos concedidos”, disse.

O ministro lembrou que 2019 foi um ano complicado para a aviação civil brasileira com a quebra da Avianca no Brasil e a crise dos 737-Max. Apesar disso, segundo ele, o preço das passagens aéreas vem caindo. “Estamos começando a equilibrar oferta e demanda, temos um mercado resiliente, forte”, afirmou.

Freitas avaliou que o programa de concessões tem trazido resultados positivos. “Estamos na direção correta com as concessões, na questão regulatória, enfrentando o custo do querosene da aviação, fazendo investimentos para o crescimento da aviação regional. Temos uma engrenagem muito bem azeitada trabalhando em prol da aviação civil, que tem tudo para crescer. Esse serviço vai ser cada vez mais universalizado”, disse.

Além do Prêmio Aeroportos + Brasil, outros cinco indicadores foram avaliados para agraciar os vencedores. Florianópolis ganhou destaque como o “aeroporto que mais evoluiu” ao longo do ano anterior, com crescimento de 13,6%. Dentre os aeroportos que processam até 5 milhões de passageiros ano, Maceió venceu em três indicadores: “raio-x mais eficiente”, “controle aduaneiro mais eficiente” e “mais serviços ao passageiro” (em empate com Florianópolis). O “controle migratório mais eficiente” ficou com Manaus.

Companhias aéreas

A Azul Linhas Aéreas venceu, pelo segundo ano consecutivo, as duas categorias que avaliam o desempenho das companhias: o check-in mais eficiente e a restituição de bagagem mais eficiente.

A Pesquisa de Satisfação do Passageiro, usada como base para a premiação, ouviu 94.549 usuários, em 2019. O conjunto dos 20 aeroportos avaliados atingiu média de satisfação geral de 4,43 em 2019, ante 4,35 em 2018.

