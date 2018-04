Brasil está entre os 25 países que mais gastam com turismo internacional

O Brasil foi um dos 25 países que mais movimentou dinheiro com turismo no ano passado, ficando na 16ª posição na comparação global elaborada pela Organização Mundial do Turismo (OMT). Segundo o levantamento, os turistas brasileiros gastaram US$ 19 bilhões no ano passado, US$ 5 bilhões a mais que em 2016.

No primeiro trimestre de 2018, de acordo com dados do Banco Central, a tendência deve se manter. O brasileiro gastou US$ 4,932 bilhões nos três primeiros meses deste ano, quantia 10,2% maior que no mesmo período de 2017 e melhor resultado desde 2015.

“Os números demonstram que o brasileiro está viajando mais, e nosso objetivo é canalizar todo esse potencial para estimular o turismo doméstico, queremos que cada vez mais os brasileiros descubram as belezas e encantos do nosso país, sem esquecer do visitante estrangeiro”, afirmou o ministro do Turismo, Vinícius Lummertz.

Recuperação econômica

A OMT atribui o crescimento dos gastos dos brasileiros à conectividade, aos vistos facilitados e à melhoria das condições econômicas.

“As economias emergentes desempenham um papel fundamental no desenvolvimento do turismo, e estamos muito contentes em ver a recuperação da Federação Russa e do Brasil e o contínuo crescimento da Índia, já que esses importantes mercados emergentes contribuem para o crescimento e a diversificação do mercado em muitos destinos”, explicou Zurab Pololikashvili, secretário-geral da OMT.

O país que apresentou o maior aumento nas despesas foram os Estados Unidos (US$ 12 bilhões a mais), seguido pela China (US$ 8 bilhões a mais), que é líder no valor total gasto em todo o mundo. Já os russos gastaram US$ 7 bilhões a mais, demonstrando recuperação em relação aos anos anteriores, assim como o Brasil.

Portal Brasil