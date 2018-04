Golpe do Bolsa Família no WhatsApp chegou a mais de 600 mil brasileiros

Felipe Autran

Um novo golpe que está se espalhando principalmente pelo WhatsApp e promete benefícios ligados ao programa Bolsa Família já chegou a mais de 600 mil brasileiros em apenas 24 horas, de acordo com pesquisadores do dfndr lab, laboratório especializado em crimes virtuais da PSafe.

A mensagem promete uma recompensa no valor de R$ 954 para quem responder a um questionário com três perguntas sobre o programa do Governo Federal: “Você possui o cartão do Bolsa Família?”, “Você recebe todo mês?” e “Você conhece amigos ou parentes que recebam?”. Independente das respostas da vítima, ela é encaminhada para uma página exigindo que a mensagem seja compartilhada com dez amigos ou em dez grupos do WhatsApp.

