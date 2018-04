WhatsApp Business adota proteção para conteúdo de todas as mensagens

Após depoimento de Zuckerberg no Congresso dos EUA sobre o caso que envolve a Cambridge Analytica, empresa esclarece no site sobre criptografia do WhatsApp para empresas.

O aplicativo de mensagens instantâneas na sua versão Business liberou novas informações que asseguram a criptografia na edição para empresas. A companhia reafirma que nenhuma mensagem trocada pode ser visualizada pelos funcionários do mensageiro. Será? É a dúvida que deve pairar na cabeça de muitas pessoas, após a grande repercussão dos escândalos envolvendo o caso da Cambridge Analytica no Facebook, dona do WhatsApp.

O vazamento de informações da rede social para a empresa Cambridge Analytica envolveu o caso 90 milhões de usuários da plataforma, entre os quais 443 mil brasileiros tiveram seus dados vazados.

Veja mais no site Oficina da Net