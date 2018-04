Imagens inéditas mostram espécies encontradas nos Corais da Amazônia Conheça alguns animais e plantas descobertas na foz do Rio Amazonas

A expedição a bordo do Navio Esperanza, do Greenpeace, que partiu de Belém no dia 3 de abril fez imagens inéditas do setor norte dos Corais da Amazônia, difícil de ser explorado por estar em área de influência direta da Corrente Sul Equatorial, uma das mais fortes do mundo.

O que se vê comprova que Corais da Amazônia, nome pelo qual ficou popularmente conhecido, é pouco para caracterizar a complexidade do ecossistema. Grande Sistema Recifal da Amazônia, nome pelo qual é chamado na literatura cientifica, lhe cai melhor, já que, além de corais, contém esponjas e algas calcárias (rodolitos) e várias espécies de seres marinhos.

Veja mais no site Galileu