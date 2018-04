Manoel Cordeiro e Patrícia Bastos juntos no Baile do Papai em Macapá

Apresentado nas melhores casas de shows do Brasil, o Baile do Papai chega ao Amapá trazendo com o multi-instrumentista Manoel Cordeiro os ritmos zouk, guitarradas, cumbia, cacicó, merengue, lambada, brega, calipso, batuque e marabaixo. O show celebra os 50 anos de música do amazônida Manoel Cordeiro, que curte uma nova fase em sua carreira, agora nos palcos de shows e de programas de grande audiência, ao lado de artistas renomados, como Felipe Cordeiro e Fafá de Belém. O Baile do Papai será dia 4 de maio na Trina Cervejaria Artesanal, e a caboca Patrícia Bastos é a convidada especial.

Maestro Manoel Cordeiro é um dos músicos mais prestigiados do país e com um elenco de artistas produzidos sob sua responsabilidade. Nascido no Pará e com raízes fincadas no Amapá, ele passou seu meio século de trabalho nos estúdios, produzindo e lapidando cerca de 1 mil discos de astros como Roberta Miranda, Fafá de Belém, Beto Barbosa, Banda Walilou, Alípio Martins, Banda Carrapicho, entre outros sucessos consagrados pelo público e mídia.

Com o filho Felipe Cordeiro, considerado um dos representantes da nova música brasileira, Manoel desponta no Brasil com o projeto Combo Cordeiro, onde dividem os palcos e cruzam os sons das guitarras em shows que misturam os acordes de gerações diferentes e os ritmos da Amazônia, como cumbia, tecnobrega, boi digital e guitarradas. Os dois, pai e filho, produziram recentemente o trabalho que marca os 40 anos de Fafá de Belém, Do Tamanho Certo Para o Meu Sorriso, e produzem e põem o Brasil pra dançar com o Baile do Papai.

Baile do Papai em Macapá

O Baile do Papai é mais um projeto de sucesso de Manoel e Felipe Cordeiro, para plateias que levantam da cadeira para dançar. O espetáculo lota casas de shows em São Paulo, Belém e Rio de Janeiro, onde Manoel se apresenta com a banda base e convidados locais. No Amapá a cantora Patrícia Bastos é a convidada especial, e, junto com os músicos Adelson Preto, Nena Silva, Otto Ramos e Helder de Melo, estreiam o Baile na capital, em uma noite que o próprio maestro prevê como dançante, caliente e para se apaixonar e emocionar.

Serviço:

Show Baile do Papai

Data: 4 de maio

Local: Trina Cervejaria Artesanal – Rua Jovino Dinoá esquina com Tupi, no Beirol

Hora: 22h

Valor: R$ 200,00

Informações e venda de mesas: 98400-4395

Mariléia Maciel