Agroextrativistas do Rio Araguari recebem curso de Manejo de Açaizais Nativos

Membros da Associação dos Agroextrativistas Ribeirinhos do Rio Araguari – Bom Sucesso participaram, nos dias 13 e 14 de novembro, do curso de Manejo de Açaizais Nativos, promovido pela Embrapa (AP) no auditório do Sebrae, no município de Porto Grande. O objetivo é orientar os associados da Bom Sucesso sobre a exploração do potencial econômico do açaí, além de preservar a diversidade da floresta.

O curso foi ministrado pelo pesquisador da Embrapa, Silas Mochiutti, que orientou os associados, através de recomendações técnicas, a adoção de boas práticas de manejo de açaizais nativos.

Açaizal manejado de maneira correta garante mais renda para o produtor e preserva a diversidade da floresta. “Nós temos um produto que é fabuloso. Quem produzir açaí nos próximos 10 anos, não vai ter dificuldade no mercado. Por isso a comunidade precisa se organizar para atingir o mercado e ter o retorno econômico”, afirmou Mochiutti.

O presidente da Associação, Raimundo Marques ressaltou os benefícios do curso. “Pela primeira vez nós estamos fazendo esse trabalho e queremos aproveitar de corpo e alma. É muita gente que está dedicada a essa atividade, principalmente as mulheres”.

Vera Silva, integrante da Bom Sucesso, destacou a participação feminina no manejo de açaizal. “Dentro da nossa comunidade nós temos muito açaí. Nós sabemos o básico, mas vamos aprender como realmente fazer o nosso trabalho. E está sendo maravilhoso a nossa participação”.

A ação faz parte do Projeto “Bom Sucesso Sustentável: cadeias produtivas do açaí e da andiroba gerando trabalho e renda na floresta nacional do Amapá”, em parceria com a Fundação Banco do Brasil, por meio do Ecoforte Extrativismo, com apoio do Fundo Amazônia, gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O projeto conta também com o apoio das seguintes instituições: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA/AP); Instituto de Estudos e Pesquisas do Amapá (IEPA); Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural do Amapá (RURAP); Projeto Integrado da Amazônia e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE/AP).

Alessandra Lameira

Assessora de Comunicação/ Bom Sucesso

