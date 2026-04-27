terça-feira, abril 28, 2026
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

AmapáLiteratura

Livro infantojuvenil amapaense transforma narrativa em ferramenta de combate ao racismo

Livia Almeida

“Yana, a menina de tranças”, de Laura do Marabaixo, valoriza identidade negra e reforça a importância da representatividade desde a infância

A literatura infantojuvenil ganha protagonismo como instrumento de educação antirracista no Amapá com o lançamento do livro “Yana, a menina de tranças”, da escritora Laura do Marabaixo. A obra será apresentada ao público na próxima quinta-feira (30), às 19h, no SESC Centro, em Macapá, dentro da programação do 1º Encontro Histórias que encantam e educam: A Literatura Infantojuvenil Produzida no Amapá, realizado pela Editora O Zezeu em parceria com o SESC Amapá.

O evento também contará com o lançamento do livro As Três Marias Encantadas de Tartarugalzinho, do escritor Marven Junius Franklin, reunindo autores que vêm fortalecendo a produção literária local voltada às novas gerações.

A iniciativa celebra o Mês da Literatura Infantil e propõe um panorama da produção infantojuvenil amapaense, destacando o papel desse gênero na formação crítica, identitária e cultural de crianças e adolescentes.

Representatividade e resistência desde a infância

Em Yana, a menina de tranças, o público acompanha a história de uma menina negra do Amapá que carrega, com orgulho, suas tranças — símbolos de ancestralidade, identidade e resistência. Entre brincadeiras no bairro e vivências escolares, Yana enfrenta situações de preconceito, transformando episódios de discriminação em aprendizado coletivo sobre respeito e diversidade.

A narrativa evidencia a importância da valorização da cultura afro-brasileira desde cedo, ao mesmo tempo em que combate estereótipos ainda presentes no cotidiano escolar. Com ilustrações de Ozy Rodrigues, a obra dialoga com crianças e adultos ao abordar, de forma sensível e didática, questões raciais urgentes.

“Escrever Yana foi uma forma de afirmar que nossas crianças negras precisam se ver como protagonistas de suas próprias histórias. As tranças carregam memória, identidade e resistência. Quando uma criança entende isso, ela se fortalece. E quando outras crianças aprendem a respeitar, a gente começa a transformar o futuro”, destaca Laura do Marabaixo.

Literatura que educa e transforma

A história também resgata o papel da oralidade e da sabedoria ancestral, representada pela avó de Yana, que compartilha os significados culturais das tranças — tradições que remontam ao continente africano e expressam pertencimento, história e identidade.

A obra reforça a literatura como ferramenta essencial na construção de uma sociedade mais justa, atuando diretamente na desconstrução do racismo desde a base educacional.

Sobre a autora

Laura Cristina da Silva, conhecida como Laura do Marabaixo, é escritora, compositora, percussionista, dançadeira e cantadeira de marabaixo. Reconhecida como uma das principais referências da cultura negra, quilombola e tradicional do Amapá, a artista tem trajetória marcada pela valorização das raízes afro-amapaenses.
Entre suas obras, destaca-se A Turminha do Laguinho: E as Histórias dos Afro-Amapaenses, que celebra a memória e as tradições do povo preto no estado. Em Yana, a menina de tranças, Laura reafirma seu compromisso com a representatividade e a educação cultural por meio da literatura.

SERVIÇO
Lançamento do livro Yana, a menina de tranças
Data: 30 de abril (quinta-feira)
Horário: das 19h às 21h
Local: SESC Centro Macapá (Rua Tiradentes, 998)
Entrada gratuita

Fotos: arquivo da escritora

Atendimento à imprensa:
Mary Paes – (96) 99179-4950

Você pode gostar também

SENAI Amapá vai qualificar 200 jovens na área de energia fotovoltaica

Chico Terra

Polícia Federal deflagra Operação SINDICUS II no Amapá

Chico Terra

Mortandade de peixes no rio Araguari: empresa hidrelétrica se compromete a apresentar proposta de acordo ao MPF

Livia Almeida

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.