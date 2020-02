Carnaval 2020: na última noite de Desfile das Escolas de Samba, torcida dá um show

Neste sábado, 22, último dia de Desfile das Escolas de Samba, os torcedores das agremiações lotaram a Passarela do Samba no Meio do Mundo, na Rua Victa Mota Dias, e deram um verdadeiro show de incentivo e amor pelas agremiações carnavalescas. A animação nas arquibancadas e nos camarotes era contagiante. A cada escola de samba que passava na avenida, os gritos de incentivo e de gente cantando os enredos eram frenéticos, o que acabou servindo de estímulo para os integrantes das alas.

O torcedor vestiu literalmente a camisa de sua agremiação favorita. Além disso, o sentimento era de amor e devoção por cada instituição. E foram muitas as demonstrações de satisfação pelo retorno do carnaval. Famílias inteiras prestigiaram o evento e quem esteve presente não se decepcionou.

A pedagoga Ediane Feijó, torcedora fiel da Piratas da Batucada, afirmou que os familiares gostam bastante do carnaval e sentia falta da disputa entre as agremiações. “Foi muito bom, porque já fazia um bom tempo que não tínhamos desfile. Viemos incentivar a nossa escola do coração, pois todos nós [da família] adoramos o carnaval. Sem dúvida que vejo como bom retorno desse evento tão maravilhoso”, disse.

A aposentada Nazaré dos Santos não resistiu e foi às lagrimas quando viu a Escola de Samba Império da Zona Norte passar na passarela, montada no meio do mundo. Chorando bastante disse o que sentiu. “É muito emocionante! Eu amo essa escola, e quando podia, sempre desfilava. Hoje, infelizmente, minha saúde não permite. Mesmo assim, vim aqui assistir e foi maravilhoso. Está de parabéns minha diretoria”, afirmou.

Quem também não perdeu tempo foi a criançada. Sejam vestidas com as cores das escolas, carregando bandeiras ou balões, a alegria era contagiante. Nayla Viana, de 9 anos, que incentivou do início ao fim a Maracatu da Favela, gostou do desfile. “Eu gostei bastante, porque, quando tinha desfile, eu era muito pequena. Agora, consegui assistir, e ano que vem quero desfilar”, finalizou.

