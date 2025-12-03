VI CONJU: Confira a programação noturna do maior Congresso de jornalismo do estado

Abertura do VI Congresso de Jornalismo da Unifap acontecerá no dia 3 de dezembro, a partir das 18h, com uma homenagem pelos 15 anos de criação do curso. A programação noturna contará com palestras, mesa-redonda, lançamento de publicações, festival experimental e momento cultural.

* Por José Gabriel de Andrade Bogéa (monitor VI Conju), sob supervisão de Jacqueline Araújo

Produção de saberes e práticas jornalísticas regionais e desafios de trabalho e formação na Amazônia serão os temas abordados durante a programação noturna do VI Congresso de Jornalismo da Unifap (VI Conju), que ocorrerá entre os dias 3 a 5 de dezembro, no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP). O evento, que é organizado pelo curso de Jornalismo da Universidade Federal do Amapá (Unifap), contará com uma variada programação noturna.

CONFIRA O SITE OFICIAL DO EVENTO

A abertura do Congresso acontecerá no dia 3 de dezembro, a partir das 18h, com uma homenagem pelos 15 anos de criação do curso. Em seguida, haverá a palestra “Produção de saberes na Amazônia”, que será ministrada pelo Prof. Dr. Fábio Castro. Ele é coordenador do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido (PPSDTU), da Universidade Federal do Pará (UFPA). Fábio é jornalista formado pela UFPA e doutor em sociologia pela Universidade de Sorbonne, na França, além de ter pós-doutorado em Etnometodologia pela Universidade de Montreal, Canadá.

Gilvana santos, gerente de Comunicação do Ministério Público do Amapá, mediará mesa-redonda

Na noite de 4 de dezembro, haverá a mesa-redonda “Práticas Jornalísticas na Amazônia”, com a participação de ex-alunos da graduação. São eles: Cássio Albuquerque, da primeira turma de Jornalismo e atuante, há 10 anos, na comunicação corporativa; Jackeline Carvalho, jornalista, mestre em Ciências da Comunicação e atual secretária-adjunta de Comunicação Institucional e Imprensa do Governo do Amapá; Rafael Aleixo, coordenador de Jornalismo do portal G1 Amapá; e a jornalista investigativa Rudja Santos. A programação será mediada pela gerente de Comunicação do Ministério Público do Amapá, Gilvana Santos.

Rafael Aleixo, coordenador de Jornalismo do portal G1 Amapá, participará da mesa-redonda.

Ainda na segunda noite do VI Conju, haverá a palestra “Jornalismo para existir: Desafios de permanência, trabalho e formação na Amazônia”, que terá como palestrante a redatora do jornal Diário do Nordeste e presidente da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), Samira de Castro. Ela vai abordar a importância da organização de classe para fortalecimento sindical, a partir de uma postura ética e compromissada com a categoria e o jornalismo de excelência.

A última noite será dedicada às apresentações culturais, como a premiação do VII Festival de Produção Experimental, organizado pelo professor e atual coordenador do curso de jornalismo da Unifap, Dr. Alan Milhomem. Nesta edição, as premiações vão para as melhores produções experimentais do curso, levando os vencedores a representar a Unifap na Expocom do Intercom Norte, em 2026.

O VI Conju também terá o lançamento do e-book “Mulheres da Comunicação – Região Norte”, que destaca a atuação de mulheres nos campos do ensino, pesquisa e extensão universitária nos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Rondônia, Tocantins e Amapá, e do “Pequeno manual de redação para mídia em temas de segurança pública e política de drogas”, obra conjunta do curso de Jornalismo e Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil.

Após as premiações, o VI Conju será encerrado com apresentações de artistas como Wedson Castro, que também é egresso curso, Patrícia Lima, Marabaixo da Juventude, Grupo de Pagode e DJ Savana, além de monólogos feitos por Mineirinho e Andra.

O Conju, que é considerado o maior congresso de jornalismo do estado, marca os 15 anos de criação do curso de Jornalismo. Para o atual coordenador, Prof. Dr. Alan Milhomem, o VI Conju “é um espaço importante para troca de experiências, conhecimentos e saberes entre os estudantes, profissionais, professores e comunidade em geral. A realização deste congresso nos convida a repensar o próprio papel da universidade e da imprensa neste território que é o Amapá”.

Confira a programação:

3/12/2025

18h – Abertura do VI Congresso de Jornalismo da Unifap

18h30 – Homenagem pelos 15 anos de criação do curso

19h15 – Palestra de abertura “Produção de saberes na Amazônia”

4/12/2025

18h30 – Mesa-redonda “Práticas jornalísticas na Amazônia”

20h – Palestra “Jornalismo para existir: Desafios de permanência, trabalho e formação na Amazônia”

5/12/2025

18h30 – Lançamento do e-book “Mulheres da Comunicação – Região Norte” e do “Pequeno manual de redação para mídia em temas de segurança pública e política de drogas”.

19h – Premiação do VII Festival de Produção experimental

19h30 – Noite Cultural

21h30 – encerramento do VI Conju

