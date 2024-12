Dicas para uma viagem tranquila nas festividades de fim de ano

Antes de pegar a estrada, é crucial planejar seu deslocamento

Curitiba, dezembro de 2024 – As festividades de fim de ano estão se aproximando e, com elas, milhares de brasileiros se preparam para viajar. Seja para aproveitar o litoral ou visitar a família, as estradas do país se tornam um cenário comum para muitos. No entanto, com o aumento do fluxo de veículos, surgem também os desafios relacionados ao trânsito e sinistros. Para que sua viagem seja segura e tranquila, é fundamental adotar comportamentos responsáveis e evitar riscos desnecessários.

Antes de pegar a estrada é crucial planejar sua viagem. Verifique as condições do veículo, como freios, pneus e faróis, e não se esqueça de conferir se os documentos estão em dia. Planejar o trajeto e evitar horários de pico pode reduzir significativamente o estresse e a pressa, fatores que aumentam o risco de sinistros.

Além disso, o respeito às regras de trânsito é fundamental para a segurança de todos. “Mantenha-se dentro dos limites de velocidade, respeite a sinalização e guarde distância segura do veículo à frente. Lembre-se de que comportamentos de risco, como ultrapassagens perigosas, estão entre as causas mais comuns de sinistros com vítimas fatais. Você certamente não quer fechar 2024 assim”, comenta Luiz Gustavo Campos, diretor e especialista em trânsito da Perkons.

Vá e volte em segurança

A pressa é inimiga da perfeição e, no trânsito, pode ser extremamente perigosa. Planeje sair com antecedência para não acelerar. Viagens tranquilas são aquelas em que o motorista mantém a calma e a paciência, mesmo em situações de congestionamento.

O consumo de bebida alcoólica antes ou durante a condução é um dos principais fatores para sinistros no trânsito e sua gravidade. “O álcool afeta a capacidade de reação e julgamento do motorista. Se for beber, designe outro condutor ou utilize serviços de transporte alternativo”, reforça.

A atenção no trânsito é mandatória. Evite distrações como o uso de celular enquanto dirige. Além disso, certifique-se de estar bem descansado antes de iniciar a viagem. A fadiga pode aumentar as chances de atitudes imprudentes.

O clima também pode ser um fator determinante para a segurança de sua viagem. Chuva, neblina e outros fenômenos climáticos podem tornar as condições da estrada mais perigosas. Redobre a atenção e reduza a velocidade nessas situações.

As festas de fim de ano são um momento de celebração e união, mas também exigem responsabilidade e cuidado, especialmente no trânsito. “Ao seguir essas dicas de segurança, você contribui para um trânsito mais seguro e garante que sua viagem seja tranquila, sem imprevistos. Lembre-se de que a segurança da coletividade nas ruas e estradas depende de atitudes individuais, conscientes e respeitosas. E esse não é o espírito dessa época do ano? Coloque em prática! Boas festas e uma excelente viagem”, completa Campos.

