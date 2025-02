Inscrições abertas para o Processo Seletivo Especial de Licenciatura em Letras Libras

PSE é exclusivamente destinado para pessoas surdas e deficientes auditivos sinalizantes. Inscrições gratuitas até 11 de março.

Iniciou nesta quinta-feira (20) e irá até dia 11 de março de 2025, as inscrições para o Processo Seletivo Especial para ingresso no Curso de Licenciatura em Letras Libras Português, da Universidade Federal do Amapá (Unifap). Para se inscrever, o(a) candidato(a) deve entrar no site https://depsec.unifap.br/concursos/. Sem taxa de inscrição.

Veja aqui o edital completo

Edital em Vídeo disponível na Língua Brasileira de Sinais (Libras)

O PSE Libras 2025 oferta 15 vagas, sendo destinado, exclusivamente, a pessoas surdas e deficientes auditivos sinalizantes que tenham concluído o ensino médio ou equivalente até o período de habilitação e matrícula.

O curso de Letras Libras será ofertado somente no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP), no horário vespertino (tarde), com início a partir do semestre letivo 2025.1.

Das vagas, 75% são reservadas para ações afirmativas (cotistas) e 25% são destinadas à ampla concorrência. Dentro das vagas destinadas às cotas, 60% são para candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas e possuam renda mensal bruta familiar igual ou inferior a um salário mínimo. Há, também, vagas reservadas para pessoas negras (pretas ou pardas), indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

A seleção se dará por meio de duas fases:

1) Análise curricular, que será de caráter eliminatório e classificatório, e será a avaliação do histórico escolar do ensino médio do(a) candidato(a); e

2) Prova prática de conhecimentos específicos, que será realizada em duas partes: a primeira será a apresentação pessoal, ou seja, o(a) candidato(a) terá até 5 minutos para realizar apresentação em Libras de sua trajetória educacional e seu conhecimento de Libras; a segunda parte será a compreensão de texto(s) sinalizado(s) em Libras, com duração de até 20 minutos. A banca disponibilizará um vídeo curto (de até 3 min) com uma narrativa sinalizada em Libras. O candidato deverá assistir o vídeo e responder corretamente às perguntas que a banca fará.

O resultado final do PSE será divulgado dia 2 de abril de 2025. A data e local das matrículas ainda serão definidas pelo Departamento de Registro e Controle Acadêmico (Derca/Unifap).

Serviço

Processo Seletivo Especial para Licenciatura em Letras Libras Português

Período de inscrições: 20 de fevereiro a 11 de março de 2025 por meio do site https://depsec.unifap.br/concursos/

Público-alvo: Destinado, exclusivamente, a pessoas surdas e deficientes auditivos sinalizantes que tenham concluído o ensino médio.

Saiba mais em https://depsec.unifap.br/concursos/processos/67b2517e652f0207d0cdd5d2

*Texto: Ana Carolina Brazão (Bolsista Assesp/Unifap)

