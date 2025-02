Unifap abre concurso público para professor efetivo

Ao todo, estão sendo ofertadas 20 vagas, distribuídas em 13 cursos de graduação dos campi universitários Marco Zero do Equador (Macapá-AP), Santana e Binacional do Oiapoque.

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) publicou na última quarta-feira, 19, o edital de concurso público para professor efetivo da Instituição. As inscrições iniciam na próxima terça-feira (25/02) e seguem abertas até 9 de março de 2025, exclusivamente no endereço eletrônico depsec.unifap.br/concursos. A taxa de inscrição está no valor de R$ 200 e o período para solicitar a isenção do pagamento da taxa é de 25 de fevereiro a 3 de março.

Poderão concorrer candidatos que tiverem diploma de Doutorado nas áreas especificadas para cada vaga no Anexo A do edital de seleção. Nas áreas do conhecimento em que não houver pelo menos cinco candidatos inscritos com a titulação de doutor, será publicado, no dia 20 de março, edital suplementar com a abertura de vagas para candidatos que possuam o título de mestre.

Os professores efetivos selecionados no concurso terão regime de trabalho de 40 horas semanais, com dedicação exclusiva à Universidade. O valor da remuneração bruta é de R$ 10.481,64, acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 1 mil mensal.

Ao todo, estão sendo ofertadas 20 vagas, distribuídas em 13 cursos de graduação dos campi universitários Marco Zero do Equador (Macapá-AP), Santana e Binacional do Oiapoque. Do total de vagas ofertadas, 20% será destinada a candidatos que se autodeclararem negros (pretos ou pardos) e 5% a candidatos com deficiência (PcD).

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

– Educação Física: 1 vaga para ampla concorrência e 1 vaga para pessoas com deficiência (PcD), com atuação no campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP);

– Enfermagem: 2 vagas para ampla concorrência, sendo 1 para o campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP) e 1 para o campus Binacional do Oiapoque;

– Ciências Farmacêuticas: 1 vaga para ampla concorrência, com atuação no campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP);

– Fisioterapia: 1 vaga para ampla concorrência e 1 vaga para negros, com atuação no campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP);

– Psicologia: 2 vagas para ampla concorrência, com atuação no campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP);

– História: 1 vaga para ampla concorrência e 1 vaga para negros, com atuação no campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP);

– Jornalismo: 1 vaga para ampla concorrência e 1 vaga para negros, com atuação no campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP);

– Letras Português/Inglês: 1 vaga para ampla concorrência, com atuação no campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP);

– Arquitetura e Urbanismo: 1 vaga para ampla concorrência, com atuação no campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP);

– Pedagogia: 1 vaga para ampla concorrência e 1 vaga para negros, com atuação no campus Santana;

– Letras Português: 1 vaga para ampla concorrência, com atuação no campus Santana;

– Letras Português/Francês: 1 vaga para ampla concorrência, com atuação no campus Binacional do Oiapoque;

– Ciências Biológicas: 1 vaga para ampla concorrência, com atuação no campus Binacional do Oiapoque.

As etapas de seleção serão as seguintes:

1) Prova Escrita, a ser aplicada no dia 18 de maio de 2025, das 8h30 às 11h30, no campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP). A prova consistirá na elaboração de um texto escrito de, no mínimo, 3 e, no máximo, 10 páginas, sobre o conteúdo do tema sorteado;

2) Prova Didática, que será realizada na data provável de 24 e 25 de maio de 2025. Ela consistirá de uma aula proferida para o nível de graduação, no tempo mínimo de 40 e máximo 50 minutos, sobre o conteúdo do tema que será sorteado com pelo menos 24 horas de antecedência da data de realização da prova, em horário e local a ser publicado no site https://depsec.unifap.br/concursos/;

3) Prova de Títulos, de caráter classificatório, que será o exame dos títulos apresentados pelos candidatos classificados nas provas escrita e didática. A entrega da documentação será nos dias 24 e 25 de maio de 2025.

A lista de temas para a realização das provas, acompanhada de sugestão bibliográfica, consta no edital de seleção.

A classificação final do concurso será a somatória das provas escrita e didática, acrescentada da pontuação obtida na prova de títulos. O resultado provisório será divulgado no dia 9 de junho e o definitivo, na data de 12 de junho de 2025.

Serviço

Concurso público para professor efetivo da Universidade Federal do Amapá (Unifap)

Inscrições de 25 de fevereiro a 9 de março de 2025, exclusivamente no endereço eletrônico depsec.unifap.br/concursos. 20 vagas. Taxa de inscrição no valor de R$ 200. Público-alvo: pessoas portadoras de diploma de Doutorado na área do conhecimento a que irá concorrer. Edital de seleção disponível em https://depsec.unifap.br/concursos/processos/67b63408652f0207d0cdda42.

