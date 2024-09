Comunicado: Iepa suspende atendimento ao público no Museu Sacaca para revitalização das instalações

O Instituto de Pesquisa Científica e Tecnológica do Amapá (Iepa) informa que o atendimento ao público e visitações no Museu Sacaca, em Macapá, estarão suspensos no período de 09 a 15 de setembro, em função dos serviços de manutenção e revitalização preventiva das ambientações e espaços da instituição.

A medida busca garantir o conforto e segurança dos turistas, visitantes e colaboradores, bem como preservar as instalações e acervos do Museu. As atividades retornam normalmente na próxima segunda-feira, 16.

