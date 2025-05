Governo do Amapá abre inscrições permanentes para credenciamento de facilitadores, instrutores e consultores

Os interessados podem se inscrever de forma online pela internet, a qualquer momento, sem a necessidade de aguardar novas chamadas públicas.

O Governo do Estado está com inscrições permanentes abertas para cadastro e credenciamento de facilitadores, instrutores e consultores. Os interessados podem se inscrever de forma “online” pela internet, a qualquer momento, sem precisar aguardar novas chamadas públicas. Coordenado pela Escola de Saberes Públicos do Amapá (Esap), a adoção do modelo de inscrição contínua está fundamentada na Lei nº 14.133 de 2021, que rege as contratações públicas.

A ideia é que com a mudança, o acesso de profissionais ao Banco de Facilitadores do Estado fique mais ágil e eficiente, garantindo um processo descomplicado para que novos técnicos possam ser convocados conforme a demanda, para ministrar cursos, palestras, consultorias e capacitações, alinhando-se às melhores práticas de gestão pública e ao novo marco regulatório de contratações.

De acordo com a coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional da Esap, Andréia Pinheiro de Carvalho, o Governo do Amapá, segue fortalecendo a qualificação dos servidores estaduais com uma programação formativa ligada às demandas da administração pública contemporânea.

“A iniciativa reúne cursos voltados ao desenvolvimento de competências essenciais para a gestão pública, que eventualmente, necessita de pessoas para ministrar determinados temas. Cada curso ofertado atende em média, 100 servidores por semana, fortalecendo a profissionalização do funcionalismo estadual. As capacitações ampliam o desempenho institucional, fomentam a inovação e asseguram serviços mais eficientes. A ação integra o compromisso do Governo do Estado com a valorização dos servidores e a excelência na gestão pública”, declarou a coordenadora.

Podem se inscrever profissionais com e sem vínculo com o Governo do Amapá e especialistas com experiência em docência, capacitação ou consultoria, com formação e experiência nas áreas contempladas pela Esap.

