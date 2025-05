Governador Clécio Luís acompanha avanço da reforma e ampliação da Escola Indígena Jorge Iaparrá, em Oiapoque

Atendendo a um pedido da comunidade, a obra do Governo do Amapá corrige falhas estruturais para melhor atender estudantes na Aldeia do Manga.

Cumprindo agenda em Oiapoque no aniversário de 80 anos do município, o governador do Amapá, Clécio Luís, acompanhou neste sábado, 24, uma visita técnica da reforma geral e ampliação da Escola Indígena Jorge Iaparrá, localizada na Aldeia do Manga, Terra Indígena Uaçá.

“A gente está reformando as escolas estaduais e algumas estamos reconstruindo. Há quase um ano, demos a ordem de serviço daqui nesta obra. Continuaremos no acompanhamento diário para essa escola ser devolvida muito melhor do que estava, com espaços adequados para o ensino-aprendizagem”, afirmou o governador.

Com investimentos de R$ 1,6 milhão do Governo do Estado, a obra anunciada em 2024 garante correção de falhas estruturais do prédio e ampliação com novas salas de aula, para atender melhor a comunidade escolar. A obra contempla 6 salas de aulas e administrativas, cozinha, luminárias, pintura, telhado, entre outros serviços. A previsão da Secretaria de Estado da Educação (Seed) é entregar a reforma ainda em 2025.

A escola, localizada na área indígena do Manga, no extremo Norte do estado, possui 326 alunos matriculados no ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio e o prédio da instituição não recebia serviços de manutenção há cerca de 20 anos.

A iniciativa faz parte da ampliação dos investimentos em infraestrutura escolar, do Plano de Obras da Educação, que prevê construir, reformar e ampliar o número de salas de aula em todo o estado dentro do Programa de Governo da gestão. Em 2 anos e 4 meses, já foram entregues 21 escolas pelo Amapá, sendo duas delas em terras indígenas (Aramirã e Estrela).

O cacique da aldeia do Manga, Wagner Karipuna, acompanhou a visita do governador Clécio Luís e comentou que a comunidade vai auxiliar o Governo do Estado com a fiscalização da obra.

“A gente sabe que a obra está em andamento e nós temos fé que vai finalizar. Compromisso tem que ser honrado, e com graça de Deus, esses compromissos estão sendo executados. Fico muito feliz mesmo com o governador vir hoje aqui na minha comunidade, juntamente com a maioria dos caciques presentes aqui, e a gente acredita nesse trabalho”, comentou o cacique.

Na aldeia do Manga, o governador assinou ainda duas ordens de serviço de reforma da Escola Indígena Estadual Camilo Narciso, na aldeia Kumarumã, no valor de quase R$ 1 milhão; e de reconstrução da Escola Indígena Estadual São Sebastião do Açaizal, de R$ 700 mil.

Educação indígena

O Governo do Amapá tem fortalecido especialmente a educação indígena, por meio de reformas e reconstrução de instituições de ensino nas aldeias, transformando, assim, o espaço onde crianças, adolescentes e adultos de comunidades tradicionais têm acesso à educação formal.

Desde 2023, o Governo do Amapá investiu mais de R$ 39 milhões em obras, reformas e compra de equipamentos para a melhoria da infraestrutura das escolas estaduais. A Seed administra 54 escolas indígenas do Amapá e Norte do Pará, que funcionam no sistema regular e modular, atendendo mais de 4,6 mil estudantes.

Até o momento, foram reestruturadas 21 escolas em sete municípios e, atualmente, há obras em andamento em outras 40 unidades de ensino, realizadas pelo Governo do Amapá para entrega nos próximos anos.

Agência de Notícias do Amapá

