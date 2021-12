Sebrae capacita beneficiários do Amapá Jovem em Oficinas de empreendedorismo e inovação

Os participantes recebem orientações para criar uma empresa fictícia e elaborar propostas publicitárias, gerência e inversão no mercado empresarial

Louise Dias

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) e Governo do Estado do Amapá (GEA), promovem o Conect Jovem Day, no qual participantes de 15 a 29 anos, focam em desenvolver uma ideia de negócios inovadora, denominada Startup, com o intuito de encontrar um modelo que resolva um problema e que o produto tenha valor viável.

Segundo a gestora do Programa, Marília Correia, o projeto visa fortalecer o ecossistema da educação e cultura empreendedora. “Por meio de ações do Programa Nacional de Educação Empreendedora (PNEE), buscamos disseminar conhecimento sobre o tema, em consonância com as políticas nacionais de desenvolvimento”, disse a gestora de projetos da UEE/Sebrae/AP, Marília Correia.



Metodologia



Para estimular o empreendedorismo, os jovens participam de oficinas conduzidas por facilitadores do Sebrae, que abordam ideias de negócios. Os participantes recebem orientações para criar uma empresa fictícia e elaborar propostas publicitárias, gerência e inversão no mercado empresarial. Ao término das atividades, as melhores empresas criadas recebem premiações.

Coordenação



As capacitações do Conect Jovem Day, são coordenadas pela gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae no Amapá, Denise Nunes e pela analista da UEE/Sebrae/AP, Marília Correia.



O Conect Jovem Day teve encerramento das turmas na Sede do Sebrae em Macapá, na última segunda-feira (29), das 8h às 18h. As capacitações iniciaram no dia 16 de novembro, em Macapá, Santana e Mazagão e capacitou mais de 2.100 jovens beneficiários do Programa Amapá Jovem.

Parceiros

São parceiros nas oficinas de Empreendedorismo e Inovação, o Sebrae, Governo do Estado do Amapá (GEA) e Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para Juventude (Sejuv).

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado