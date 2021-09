Sepse pode ocorrer em pessoas com bom estado de saúde, alertam especialistas

Na segunda-feira (13), por conta do Dia Mundial da Sepse, os hospitais estaduais alertam para a conscientização sobre os cuidados e identificação precoce da doença, que mata 240 mil pessoas no Brasil a cada ano. Com a pandemia da Covid-19, o panorama se tornou ainda mais grave.

A incidência pode ocorrer em pessoas não hospitalizadas e com bom estado geral de saúde. Qualquer indivíduo, independentemente da idade, pode desenvolver a doença, ainda mais aqueles internados, com predisposição genética e sistema imunológico debilitado, bebês prematuros, crianças com menos de um ano e idosos acima de 65 anos, além de pessoas com doenças crônicas, como insuficiência cardíaca, renal e diabetes, e, ainda, os usuários de álcool e outras drogas.

A sepse é uma resposta inadequada do organismo contra uma infecção bacteriana, fúngica, viral, parasitária ou por protozoários. Sendo que se não descoberta e tratada rapidamente, leva ao mau funcionamento de órgãos, com alto risco de morte.

O Brasil tem uma das maiores taxas de letalidade por sepse no mundo e mata 240 mil pessoas por ano, de acordo com o Instituto Latino Americano da Sepse (ILAS). Entre as causas mais comuns estão:

Pneumonias;

Meningites;

Infecções urinárias e intestinais;

Lesões na pele e aberturas para introdução de cateteres e sondas.

