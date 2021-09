Repescagem da vacina contra Covid-19 oferta a 1ª dose para pessoas de 12 anos + nesta terça-feira (14)

Na ocasião a Semsa antecipará a 2ª dose Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech para quem está com o recebimento marcado até 25/09.

A Prefeitura de Macapá segue avançando nas ações de vacinação contra a Covid-19. Nesta terça-feira (14), a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realiza uma repescagem com a oferta da 1ª dose da vacina para todos os públicos a partir de 12 anos de idade.

Os imunizantes Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech estarão disponíveis para aplicação da 2ª dose em pessoas com aprazamento no cartão de vacinação até do dia 25 de setembro. A 2ª dose da CoronaVac segue sendo destinada para aptos que estão dentro do período de recebimento.

Repescagem 1ª dose adolescentes de 12 a 17 anos

Os adolescentes a partir de 12 anos poderão receber a 1ª dose do imunizante eficaz contra o coronavírus das 9h às 15h na Universidade Federal do Amapá (Unifap), Universidade do Estado do Amapá (Ueap), Instituto Federal do Amapá (Ifap) e Amapá Garden Shopping.

Repescagem 1ª dose pessoas 18 anos+

As ações para este público ocorrerão das 9h às 15h na Quadra da Igreja Jesus de Nazaré e nos pontos de drive-thru da Praça Floriano Peixoto, Praça do Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú e Marabaixo.

Antecipação 2ª dose Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech

A antecipação da 2ª dose dos imunizantes Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech estará disponível para pessoas com a data no cartão de vacina até o dia 25 de setembro.

Pfizer

A dose reforço da Pfizer será ofertada de 8h às 13h nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Álvaro Corrêa, Novo Horizonte, Pacoval, São Pedro, Marabaixo, Raimundo Hozanan, Rosa Moita, Fazendinha, Pedrinhas, Brasil Novo e Leozildo Barreto Fontoura.

AstraZeneca

Os aptos a receberem a 2ª dose AstraZeneca devem se direcionar das 9h às 15h ao ponto fixo da quadra da Igreja Jesus de Nazaré e aos drives da Floriano Peixoto, Praça do Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú e Marabaixo.

2ª dose CoronaVac

A oferta da 2ª dose CoronaVac para pessoas que estão dentro do período de recebimento será realizada das 9h às 15h na Quadra da Igreja Jesus de Nazaré e nos pontos de drive-thru da Praça Floriano Peixoto, Praça do Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú e Marabaixo.

Documentação

Todos os públicos que serão vacinadas, seja com a 1ª dose ou 2ª dose, deverão apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação. Para aqueles que receberão a dose reforço, será necessário mostrar a carteira de vacinação com a indicação da primeira dose tomada. Além disso, os menores de idade devem levar o CPF e estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

