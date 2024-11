Abertas inscrições para Mestrado em Estudos de Fronteira

Mestrado Profissional oferece 16 vagas para a turma 2025.

A Coordenação do Mestrado Profissional em Estudos de Fronteira, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), irá selecionar alunos para a nova turma do programa de pós-graduação stricto sensu, para ingresso no ano de 2025. As inscrições iniciam dia 5 de novembro e vão até 2 de dezembro de 2024, de forma on-line e gratuita, por meio do formulário eletrônico https://docs.google.com/forms/d/1ZOMPC7aaL1cK9Towh9ABPwOiNz8hVvQ7XwTtqjrZc5c/edit.

Veja aqui o edital completo

O Mestrado Profissional oferta 16 vagas, sendo 12 para ampla concorrência, 4 para cotas atribuídas às duas linhas de pesquisa (“Cultura, Sociedade e Fronteira” e “Estado, Fronteiras e Políticas Públicas”) e 5 para vagas para pessoas autodeclaradas negras (pretas e pardas), indígenas e pessoa com deficiência, incluindo aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Poderão ingressar no mestrado pessoas que, até a data da matrícula, tenham completado integralmente Candidatos estrangeiros ou brasileiros que tenham cursado a graduação fora do Brasil, o diploma tem que ser reconhecido pelo respectivo órgão competente e validado pela Embaixada do Brasil no respectivo país.

A seleção está dividida em quatro quatro etapas que ocorrerão de maneira remota e on-line: Análise do Pré-projeto de Pesquisa (eliminatória e classificatória); Ensaio bibliográfico (eliminatório e classificatório); Entrevista (eliminatório e classificatório), que ocorrerão dias 11 e 12 de dezembro em formato on-line; e, por último, a Avaliação do Currículo (classificatório). O resultado final será divulgado até o dia 22 de dezembro de 2024.

O Mestrado Profissional em Estudos de Fronteira tem como objetivo formar profissionais capazes de compreender, dialogar e intervir diante das demandas das instituições governamentais e não-governamentais das diversas naturezas, bem como contribuir para a formação das profissionais diante do debate aplicado e amplo das relações internacionais, inclusive por meio do diálogo entre diferentes áreas do conhecimento, visando fortalecer a sua atuação nas diversas funções institucionais e de mercado.

Saiba mais sobre o mestrado em www2.unifap.br/ppgef.

Serviço

*Texto: Ana Carolina Brazão (Bolsista Assesp/Unifap)

