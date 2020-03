Sexta-feira tem intensificação de vacina contra sarampo em Macapá

Nesta sexta-feira, 13, encerra mais uma etapa da Campanha de Vacinação contra o Sarampo. Esta voltada para crianças a partir de cinco anos a adolescentes até 19 anos de idade. Para atendê-los, todas as salas de vacina ficarão das 8h às 17h fazendo a avaliação e atualizando da situação vacinal desse público.

Paralelo à ação das unidades de saúde, dois pontos itinerantes serão montados no Conjunto Habitacional Macapaba e na Praça Veiga Cabral para atender o público geral, que é de cinco anos até 59 anos. “No Macapaba, estaremos das 8h às 12h, e na Veiga Cabral das 14h às 18h. Nesses pontos devem receber a vacina pessoas até 59 anos que não possuem registro de vacinação ou que tenham o esquema incompleto”, explica a coordenadora de Imunização, Jorsette Cantuária.

A proposta do Ministério da Saúde é abranger a vacinação do público jovem, que geralmente é mais resistente em buscar os serviços de saúde e tem os índices de vacinação mais baixo, e é o grupo que mais transmite o sarampo para as crianças, por exemplo. Para receber a vacina é necessária a apresentação do cartão do SUS e caderneta de vacina.

O Ministério da Saúde prevê que crianças e adultos, com idade entre um ano a 29 anos, devem ter duas doses da vacina contra o sarampo. Acima desta faixa, até 59 anos, é preciso ter uma dose. Não há indicação para pessoas com mais de 60 anos, pois esse público potencialmente teve contato com o vírus, no passado.

Jamile Moreira

