UBS Marcelo Cândia passa a atender pacientes sintomáticos para covid-19 a partir desta quarta-feira (19)

A partir desta quarta-feira (19) a Unidade Básica de Saúde (UBS) Marcelo Cândia passa a atender exclusivamente pacientes sintomáticos para a Covid-19. A ampliação do atendimento para mais uma unidade busca evitar filas e reduzir o tempo de espera no Centro Covid Santa Inês.

Além das duas Unidades de referência para pacientes sintomáticos, a prefeitura disponibiliza as UBSs Perpétuo Socorro, Marabaixo, Lélio Silva e Fazendinha com atendimento de Urgência e Emergência para pessoas com síndromes gripais.

“Para casos de sintomas gripais, a recomendação é a busca por atendimento médico nessas unidades. Após o atendimento o profissional irá solicitar o teste, caso identifique a necessidade do procedimento”, explicou a secretária municipal de Saúde interina, Alessandra Reis.

A Unidade Marcelo Cândia e Unidade Covid Santa Inês possuem atendimento 24h. O fluxo nas Unidades também será reforçado com as equipes de saúde. A recomendação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) é que a população busque os serviços nas unidades quando apresentarem sintomas da Covid-19, como febre, tosse, dor de garganta e coriza.

Para sintomas gripais procurar atendimento nas Unidades de Saúde de urgência e emergência do município.

