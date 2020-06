Covid-19: Prefeitura de Macapá realiza ação de saúde para comunidades do arquipélago do Bailique

A Prefeitura de Macapá segue as ações em comunidades do município. No último fim de semana, a ação de enfrentamento da Covid-19 chegou às localidades mais distantes do arquipélago do Bailique com serviços médicos, testagem rápida e assistência social.

“Estamos com várias equipes descentralizadas atendendo cada localidade, como Maranata, Livramento, Igarapé Buritizal. São equipes com médicos e medicamentos. Aquelas famílias que têm mais dificuldades financeiras, estamos auxiliando com assistência social na distribuição de cestas básicas e vale-gás”, destacou o prefeito de Macapá, Clécio Luís.

A ação visa fazer testagem nos moradores e agentes de saúde. A proposta é agilizar o tratamento de pacientes positivos da Covid-19 e fazer o isolamento domiciliar. Sebastião Cordeiro, 55 anos, mora na comunidade do Igarapé Buritizal e sentiu os sintomas da doença. “Eu senti uns sintomas de dor de cabeça e febre há umas três semanas. Já tomei o medicamento e estou bem. Essa ação é boa para verificarmos se estamos mesmo com a doença e logo tratar”, frisou.

Equipes de saúde da Prefeitura de Macapá irão acompanhar as localidades durante 15 dias. Após esse período, serão deslocadas para outras comunidades. Segundo a secretária de Saúde de Macapá, Gisela Cezimbra, esse método de trabalho evita a disseminação da doença nas comunidades.

“Nós disponibilizamos equipes com médicos, enfermeiros e técnicos. E aqueles pacientes positivos, estamos medicando a família inteira para evitar uma disseminação da doença. Esse atendimento faz parte do protocolo seguido pelo Município e evita uma proliferação da doença nesses locais de difícil acesso”, detalhou.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Cássia Lima

